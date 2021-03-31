29歲女星簡廷芮（Dewi）從無名時期就是知名網美，進入演藝圈後在電影《我的少女時代》飾演校花陶敏敏，被譽為「最美校花」。她去年10月閃婚製造業小開賴先生，隔一個月宣布懷孕喜訊，今年3月初平安誕下女兒「小蘿蔔」；值得一提的是，她孕期只胖7公斤，在網友好奇下公開飲食菜單，「不管有沒有懷孕都非常的適用！」

簡廷芮29日在社群網站分享自己的孕期飲食，透露懷孕3個月後胃口大開，翻媽媽手冊嚇到，「我居然直接在第4個月（1個月內胖了3公斤），回診直接被醫生叫去看營養師門診。」直到第5個月後才開始收斂，醫生告訴她希望體重能控制在8kg以內，因為卸貨後扣掉胎兒、羊水和血液差不多5kg，等於母體只胖3kg，恢復身材就會輕鬆很多，「而且最後3個月寶寶會急速成長體重會增加的最快，必須留扣打到後期比較好。」

簡廷芮並公開孕期的飲食菜單，起床時婆婆會幫忙熱滴雞精，喝完再吃益生菌才會吃正餐，她表示正餐的內容都正常，只有晚餐的澱粉量會攝取較少，另外營養師提醒，一天至少要吃兩份綠色蔬菜補充葉酸、水果不超過兩份怕糖份過高，至於高熱量的垃圾食物，簡廷芮會集中在周末吃，孕期倒數3個月再縮短為一周只能吃一天垃圾食物，懷孕後面5個月每個月都胖不到1公斤，「這招是我孕前瘋狂健身時就在使用的～分享給你們～不管有沒有懷孕都非常的適用！」

最後，簡廷芮透露整個孕期只胖7kg，生完後剩下2kg，但她也呼籲：「雖然很多人說孕婦開心最重要，但記得同時得兼顧身體的健康，平安生出寶寶才是最重要的事。」

(中時新聞網)