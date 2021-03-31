農膜回收機暨人工回收操作示範觀摩會31日登場，將由環保署示範如何人工回收農膜。（大湖地區農會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉是全台草莓最大產區，但草莓季後，年產近250公噸廢棄農膜回收困難，草莓塑膠布堆置垃圾場乏人問津，讓地方公所很頭痛，農糧署與環保署想解方，鼓勵農民在回收農膜時，同步做好前置清潔及整理工作，增加後端廠商回收意願，利用「農膜回收機」能事半功倍，31日下鄉舉辦示範觀摩會。

草莓季後農民開始拆除使用過的農膜，但大多夾雜泥土、殘株或其他異物，廠商考量清潔、整理成本，回收意願低，草莓塑膠布無處去，只能堆在垃圾場或路邊，有礙市容也成為環境負擔。農糧署與環保署合作，從推廣「農膜回收機」著手，盼農民做好塑膠布前端處理，能增加廠商回收意願。

農糧署與環保署將於31日上午9時30分，在大湖鄉台3線129公里處新光草莓園，舉辦農膜回收機暨人工回收操作示範觀摩會，邀請中興大學教授及農機行人員示範操作日本製「農膜回收機」，2部回收機售價分別約落在20萬元至30萬元間，農糧署表示，有意願購買使用的農民或團體將給予補助。

農糧署農業資材組作物環境科表示，舉辦示範觀摩會是希望農民回收農膜時，能同時完成初步清潔及摺疊工作，農民個人申請購機補助，每部補助1／3的費用，以團體申請例如合作社、農會、產銷班等，每部補助一半的費用，欲申請補助須向農會提出計畫，送交分署上呈農糧署簽辦。

農糧署表示，農友自行回收後的農膜，將由環保署負責協調地方環保單位載運，並提供再利用業者名單，分工合作達到妥善處理廢棄農膜的目標。大湖地區農會推廣部主任胡智郎認為，中央立意良好，但推廣回收機之外，更應從法制面著手，告訴農民廢棄農膜不乾淨不收，加強任意堆置取締才有約束力。

胡智郎認為，要農民每個人都買1部回收機，經濟負擔太大，要農會購買機具租借，又難保租借人不熟悉機具操作發生意外，因此建議農糧署補助在地回收業者購買機具，以「使用者付費」原則幫忙農民回收，或是販售塑膠布時，就應附加清潔費用。

(中時 )