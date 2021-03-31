日前有廠商用不雅稱呼暗指女性私密處又黑又臭，但用了產品後立刻又香又白，引發網友撻伐，廠商也下架該廣告。究竟私密處的味道和顏色應是如何？

●私密處味道每個人不同 食物也會改變氣味

除非受到感染或缺乏清潔，否則私密處一般都會是自己的體味，沒有香臭的問題。中山醫院婦產科主治醫師郭安妮指出，私密處的味道就如同費洛蒙，能吸引異性，只要伴侶覺得覺得不臭或在性愛時不干擾，其實沒有所謂「香的私密處」，「只要對盤，對方聞起來其實沒什麼感覺，甚至有獨特的吸引力。」

此外，食物也會影響私密處的味道，例如洋蔥，大蒜，蘆筍，咖哩和紅肉，「這些食物中的化學物質，會影響陰道分泌物、汗水和尿液的氣味，一旦這些食物完全被代謝掉，陰部的氣味就會有所改變，食物消化代謝後也不會完全消失，」佛羅里達 BodyLogicMD 婦產科醫生蘭達（Jennifer Landa）指出。

曾經有人為了掩蓋私密處的味道，把噴香水或精油噴在內褲上，因為私密處非常敏感、脆弱，反而會造成刺激和感染。隨著相關需求及增加情趣，市面上已經有愈來愈多私密處專用的香水，「就像是身體用的香水一樣，但成分比較沒那麼刺激，是專門用在私密處，」郭安妮指出，想要香味和情趣，只要不會過敏，一般都不會刻意禁止使用這類香水。

私密處本來就會有自己的顏色和味道，只要保持健康即可，保養則要盡量簡單。(示意圖/ Shutterstock）

●私密處顏色比其他部位深 原因有2個

私密處顏色一般都會比其他部位深，且不只私密處，肛門、乳頭顏色都是如此，且男性也有一樣的現象，原因是黑色素沈澱，「在青春期後，男、女性的私密處顏色就會逐漸轉深。雖然每個人顏色不一，也沒有所謂『正常』的顏色，但一定會比其他部位的皮膚深，」皮膚科醫師金恩（Hadley King）說。

●私密處顏色變深有2個原因：

1.荷爾蒙變化 婦產科醫師克羅斯（Tamika Cross）指出，私密處的黑色素細胞對荷爾蒙變化特別敏感，所以在青春期、懷孕或老化，都會造成顏色轉深，「例如雌激素就是會讓陰唇顏色變深的荷爾蒙之一。」

2.摩擦 摩擦也會讓黑色素細胞更加活躍，這類摩擦包括褲子、性行為，或修剪、剔除私密處的毛髮。滿意婦產科診所院長吳柏瑜也說，陰部與衣物的摩擦，是造成黑色素沈澱的主要原因，黑色素集中是在保護陰部，抵禦外來的各種細菌或傷害。

●3種常見私密處感染 出現就要就醫

健康的私密處的味道因人而異，且分泌物是透明的，但有魚腥味或豆腐渣、起司狀的分泌物就要治療 。

1.黴菌性陰道炎

以白色念珠菌最常見。念珠菌原本就和其他菌類共生於陰道內，菌叢平衡時並不會發病，但只要弱酸性（pH3.8～4.5）的陰道環境鹼化（pH＞4.5），好菌減少，念珠菌就會急速繁殖造成發炎。

症狀：分泌物會呈現白、黃白色豆腐渣、乳酪狀，常伴隨搔癢、刺痛感、燒灼感，私密處可能會出現紅腫現象，也可能有小便疼痛、性交疼痛等狀況。

2.細菌性陰道炎

當陰道內好菌減少，厭氧菌過度孳生，導致發炎，和黴菌不同的是厭氧菌會帶來明顯的異味。

症狀：分泌物通常呈現白灰、黃綠色，會出現魚腥味，有些人會伴隨分泌物增加、搔癢、刺痛、性交疼痛、小便疼痛等症狀。

3.滴蟲性陰道炎

滴蟲多是透過性行為感染，即使伴侶沒有症狀，還是要接受檢查、一起治療，否則容易反覆感染。

症狀：分泌物呈現黃、綠色泡沫狀，會散發惡臭，可能產生外陰搔癢、紅腫疼痛、性交後特別不適或是頻尿、排尿有灼熱感等泌尿道感染症狀。

健康的私密處沒有美醜相臭的問題，但如果出現魚腥味或豆腐渣分泌物就表示可能有感染，一定要就醫。(示意圖/Shutterstock）

若是有私密處感染的狀況，最好還是盡快就醫檢查，郭安妮提醒，不要自行到藥局買藥或用市面的私密處清潔用品，由醫師判斷才能對症下藥，解決問題，若是長期反覆感染，嚴重可能導致不孕或變成子宮外孕，千萬不能輕忽。

而私密處的清潔用品也不能沖洗陰道、只能洗外陰部，「陰道是弱酸性的環境，有乳酸菌能抵抗細菌，沖洗會讓酸鹼度改變，反而容易感染，」郭安妮也說，這些產品就跟洗面乳或沐浴乳一樣，只是調整產品的酸鹼值或增加益生箘，可以每天使用。

(中時新聞網)