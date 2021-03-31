想知道自己在10年後罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓等慢性疾病風險多高嗎？只要上網勾選「年齡」、「性別」、「健康檢查數據」等4至6個資料，就能評估未來罹病風險的高低。

國民健康署今天公布「慢性疾病風險評估平台」，賈淑麗代理署長表示，這項國人罹病預警系統係由國家衛生研究院運用1993至1996年「國民營養健康狀況變遷調查」結果，並串聯1,350萬筆健保資料，讓國人預測罹病機率。

賈淑麗表示，根據不同慢性病風險評估所需，輸入「年齡」、「性別」、「健康檢查數據」（身體質量指數、腰圍、血壓、空腹血糖、總膽固醇、高密度膽固醇、低密度膽固醇、三酸甘油脂等項目）、吸菸習慣、是否罹患糖尿病、高血壓等資料，每種疾病約需輸入4至6項資料。

勾選之後，系統將自動計算10年罹患疾病風險，並以「紅、黃、綠」燈號方式來呈現，「紅燈」屬於「高」風險族群；「黃燈」為「中」風險族群；「綠燈」為「低」風險族群。

此外，系統還可協助訂做個人衛教資料，提供飲食減鹽、限酒、減重、戒菸、飲食改善、運動等健康指引，及標準值建議，例如只要減重1公斤，糖尿病風險就可減輕多少。

以廖先生為例，身高175公分，體重83公斤，體重雖然稍重，但無不良生活習慣，透過「慢性疾病風險評估平台」試算罹病風險後，竟顯示為「高血壓」、「糖尿病」高危險族群，主要關鍵在於體重。

為恭紀念醫院院長陳振文說，這套「慢性疾病風險評估平台」本土風險評估工具有助於讓民眾提高對於慢性病的認知，只要輸入幾項健康及背景資料，就能掌握自身不足之處，作為促進自我健康的參考。經過醫師建議，廖先生開始慢跑、控制飲食，體重逐漸下降，半年之後，重新上網選勾資料，罹病風險已從紅燈降為綠燈。

賈淑麗表示，如果不知道自己的健康檢查數據，只要年滿40歲就可利用免費「成人預防保健服務」，目前全國有6千多家院所提供。

(中時新聞網)