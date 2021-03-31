DJ圓圓近來與北京的音樂人賈雨橙合唱的新單曲〈不吃不快樂〉，圓圓開心地表示歌曲才剛發行幾天，就看到有粉絲在網路上用這首歌編了可愛的手指舞，讓她覺得太酷了，也因為新歌有不錯的成績，圓圓日前也開心地揪姊妹去泳池開趴，穿著亮眼比基尼，大秀好身材。

圓圓目前單身，透露最近為了找尋新對象，她還去找朋友介紹的通靈老師算命，老師竟然算了之後跟圓圓說姻緣這塊竟然是「空的」，她也請老師想盡辦法為她改運，老師給了她符咒說燒成符水喝下去就會增加桃花，但圓圓喝了一口表示非常苦，太怕之後拉肚子，就自行改成將符水灑在身上，希望也能讓桃花旺旺來。

她將會主持春浪音樂節、鐵玫瑰音樂節，希望有去現場的朋友們遇到她都要熱情回應，對於今年春浪音樂節的主持，她也會在現場露營，也是她人生中的第一次，圓圓表示非常期待，她自嘲希望自己可以安然度過一個晚上，不會把帳篷搞砸。

DJ圓圓目前也與直播平台17 Live合作了三個節目，包括音樂、麻將、外景類型的節目，而外景節目《17瘋開箱》於日前去台東出外景拍攝，也讓圓圓第一次體驗了原住民的射箭活動，沒想到她力氣沒hold好，不小心將箭射出去，把一位工作人員的鞋子射穿嚇壞眾人，幸好沒有射到身體造成血光之災。

DJ圓圓穿體驗原住民文化 。（圓圓本人提供）

(中時 )