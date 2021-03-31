忠義基金會2021年度「蒲公英寶寶助養計畫」於30日開跑，郭靜擔任助養大使，和台灣康匠三方合作親手設計義賣品，以實際行動號召社會大眾參與助養計畫，用愛陪伴失依兒，希望每個踏上尋家之路的孩子都能如同她的新作品一樣「非獨自生活」。

郭靜平常不太有機會和孩子相處，對於這次擔任蒲公英寶寶助養計畫感到十分榮幸，還特地安排自己的YOUTUBE頻道跟忠義安置家園的孩子一起歡度生日，陪忠義安置家園的孩子親手製作自己的生日蛋糕。郭靜笑談跟孩子一起做蛋糕的過程，說是「兩個慢熟的人湊在一起」，直到影片快結束前五分鐘兩個人才慢慢熟識。

郭靜更為了今年的蒲公英寶寶助養計畫提筆畫了自己的自畫像，象徵自己希望伸開雙手給予孩子溫暖擁抱；搭配忠義安置家園孩子寫的「HOME」字樣以及忠義基金會的小精靈吉祥物一起躍上口罩，為失依兒「罩亮心家」。而忠義基金會的蒲公英寶寶助養計畫每年都會推出年度義賣公益T-shirt，「罩亮心家」口罩及「2021 UP」T恤即日起於忠義基金會官網開放認購，活動資訊可上網站（http://www.cybaby.org.tw/）。

忠義基金會長期服務0-18歲失依兒少，以去機構化家庭安置教養，陪伴超過7,500位弱勢兒童或少年長大成人，並已幫助600位以上的孩子遇見願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭。

郭靜今擔任忠義基金會助養大使。忠義基金會提供

郭靜呼籲社會大眾加入助養，一起讓失依兒安心長大。忠義基金會提供

(中時 )