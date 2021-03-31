機車在地狹人稠的台灣，是大眾運輸外最佳的代步工具，但不少人都有過放在車上的東西被偷走的經驗。一名男網友表示，他習慣把抹布塞在鑰匙孔下的置物櫃，沒想到短時間內就被偷了3次，最新一條更是只放一晚就被偷走，讓他氣炸，卻意外釣出許多有同樣經驗的苦主，直呼100%被偷。

男網友在臉書《爆怨2公社》PO文狂飆三字經，他指出，自己前後在機車鑰匙孔下的置物櫃前後放了3條抹布，卻在1個月內都被偷走，最後一條更是前一晚才放上去，沒想到隔天一看就不見了。

原PO抱怨放車上的抹布一個月就被偷3次，釣出大票苦主，直呼失竊率高達100%。(圖／爆怨2公社)

原PO氣得大罵「這個月第三條！第三條了！」，怒嗆竊賊連抹布都要偷，到底是有多窮，更爆粗口狂罵「我要問候你祖宗18代」。

文章PO出後也意外釣出相同經驗的苦主：「你3條還好，我被偷4條了」、「放在外面失竊率100%」、「我還被拿去擦鳥屎、嘔吐物，然後對方又塞回來」、「抹布被偷下雨天真的會崩潰」、「真的世日風下」、「我已經考慮以後改放用過的內褲了」、「沒被偷過別說你有在騎車」、「為什麼不放車廂？」、「放車廂不好嗎」。

(中時新聞網)