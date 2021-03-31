不少人都會這樣認為，賣吃的店家工作時戴上手套比較衛生，對雙手空空的業者則比較擔心。不過，一位網友卻指出，這些業者不論拿食材、拿餐碗、拿抹布，甚至找零時都戴著同一副手套，相反地，「沒戴手套，洗手頻率反而超高。」網友超有共鳴，更有人坦言，「戴手套是只為了不弄髒自己手。」

原PO在臉書社團《爆怨2公社》上表示，一直以來都有個困惑，那就是許多人把一間店「廚師有沒有戴手套」是一間店的衛生標準，但他直呼，「其實戴手套更恐怖！」

原PO舉例，無論是賣鹽水雞的老闆娘戴著手套處理食材，再用同一雙手找錢給客人；吃鴨肉飯的時候，老闆娘戴著手套從冰箱拿出肉片開始擺盤；滷味店老闆娘切完滷味後，再抓一把蔥花。細看從抓生食材、拿碗、拿抹布、掃地、找錢等，「不就都戴著那同一副手套嗎？」原PO進一步說，相反地，沒戴手套的老闆，洗手頻率反而超高。

文章一出，意外讓眾人超有共鳴，網友紛紛認同原PO看法表示，「戴手套只是防止自己手髒」、「戴手套只是在自欺欺人啊！您現在才發現喔！」、「戴手套老實講，自己有沒有洗乾淨，根本感覺不出來」、「我也覺得戴著手套更慘，因為他不會覺得手髒要洗」、「我戴手套是為了不要一直洗手而已啊，你誤會什麼了」、「其實戴手套只是要護手」、「他們戴手套也不是為了消費者的健康，是一般人自己想太多」。

但也有人解釋，很多店家在收錢、找錢時會脫下手套，只是沒被看見而已。

(中時新聞網)