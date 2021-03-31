長榮海運貨輪「長賜號(Ever Given)」卡住蘇伊士運河整整1周，事件傳遍全球，不僅成為各國衛星空拍的熱門打卡「聖地」，也成為社群平台上的焦點。一名日本漫畫家比村奇石就自己畫一張漫畫，神譬喻「大排長榮」事件，引發網友暴動，直呼「讓我去救」。

長賜號在蘇伊士運河遭受強風、沙塵暴影響下偏離航道擱淺，船身斜插在運河中央，完全堵死通路，導致超過300艘貨輪因而卡住動彈不得，造成難以估計的經濟損失。最終在埃及當局盡力搶救下，「大排長榮」事件歷經150個小時終於落幕。

知名漫畫家比村奇石也貼近時事，在每周一連載的《星期一的豐滿(月曜日のたわわ)》發布漫畫「近道失敗」，內容為女主角「小愛」與同學想要抄捷徑走窄巷，卻因為小愛胸部太大，導致卡在巷子中動彈不得，同學則是立刻聯想到「大排長榮」事件。

不少粉絲立刻留言：「老師也跟上時事」、「時事梗XD」、「很會哦」、「原來長榮4妳」、「這個救援就交給我了」、「讓我來救小愛」、「你想當世界的塞子還是世界的奶子」、「挖土機開出來！督更啦！！」、「我就是那台挖土機」。

《星期一的豐滿》最早在2015年開始連載，作者原意是要讓有「星期一症候群」的社畜們能夠打起精神，而畫出豐滿胸部女生的插畫，推出後人氣不斷累積，甚至在隔年10月推出動畫，廣受台、日、韓、陸網友歡迎。

(中時新聞網)