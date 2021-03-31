加州洛杉磯27日發起示威遊行，抗議對於亞裔的歧視與暴力犯罪。（美聯社）

美國亞特蘭大日前發生8名亞裔人士遭槍殺的種族犯罪情事，其他城市及歐洲國家也陸續傳出歧視亞裔及施暴情事。國民黨前副秘書長張榮恭表示，美國的種族問題大家有目共賭，外界難免會懷疑美國是用新疆來轉移自己問題的焦點。

根據《中評社》引述張榮恭的看法指出，美國及歐洲國家批評新疆問題，照理說各國應管好自己的事情，美國從去年疫情發生以來，亞裔就一直受到歧視，美國種族問題是大家有目共賭。

他說，美國、歐洲國家所指的新疆問題，都是西方自己講的，指責是否正確？可以受到公評，但美國的種族問題，應該要全心全力的管好自己的事情，各國也是一樣，應該各自管好自己的事情，因此隨便扣中國大陸對新疆的管理方式並不公平，外界難免會懷疑美國是用新疆來轉移自己問題的焦點。

張榮恭強調，在至少看到中國大陸去年底完成脫貧，按照聯合國的標準，大陸沒有貧困人口。可是美國即便按照他們自己的標準，貧困人口還有3千、4千萬人之多，幾乎佔總人口的八分之一或九分之一，這些問題，拜登政府應該不要只想著指責別人，而應管好自己比較重要。

按美國仇恨亞裔的歧視犯罪，近日掀起一波高峰，亞裔老太太在路邊被隨機推倒死亡，超市的亞裔消費者結帳完畢踏出大門隨即被搶劫，嚇得住在加州的亞裔高齡人口不敢出門，日常生活用品均有賴身強力壯的子女代為採購補充。

(中時新聞網)