甜心女孩王欣晨（Amanda）曾為《我的青春沒在怕》、《天巡者》等偶像劇演唱主題曲或片尾曲，從韓國練習生發跡的她，近日接受專訪，聊到當練習生的經歷，就透露曾經頂撞過舞蹈老師。

王欣晨接受LiTV專訪，分享一段自己在練習生時期見義勇為的經驗，有些女生每個月生理期會不舒服，但老師總會堅持要不適的她們練舞，有次她眼看某個團員實在狀況很差，但大家都不敢發聲說情，王欣晨便跳出來對老師說：「她身體真的很不舒服！老師再執意下去，要是她受到傷害更嚴重，老師能負起責任嗎？」沒想到，老師聽完後依然不放人，讓王欣晨氣極了，再度頂撞老師：「這樣好了，那我不要跳，我是舞蹈擔當，我不在大家就沒辦法動作！我索性就帶著這位團員去休息！」

揭韓練習生黑暗面 王欣晨挺身跳出嗆老師。（照片提供：LiTV、歆動音樂）

後來王欣晨毅然決定離開韓國，放棄成為女團成員，在台灣單槍匹馬闖蕩演藝圈，沒了超人氣經紀公司栽培，王欣晨一點都沒有後悔，「我想把『王欣晨』這三個字活出精采，過屬於我決定想要的人生，現在公司與粉絲都很支持我，給我滿滿的動力！」

而被問到心中理想型的話題，王欣晨立刻化身一枚小迷妹，興奮大喊EXO的LAY張藝興，「他太完美了！LAY是我努力的目標，很有才華外，工作態度很值得學習！很可惜在韓國時，剛好他在大陸發展，因此沒機會碰到，但與其說是理想型，他更是我在演藝圈上最敬重的藝人之一！」

(中時新聞網)