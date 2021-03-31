新竹科學園區（竹科）嚴重缺水，桃竹苗一．八萬公頃農田休耕，台灣旱象一時難以解決，絕對是影響產業和民生的「國安問題」。對此，經濟部水利署提出「抗旱整備與應變」報告，媒體則聚焦在明年初擬對用水大戶開徵「耗水費」，但該報告主要內容其實是水利署將推動「抗旱水源應變計畫二．○」，包括區域調度、開發伏流水、海水淡化及利用建築工地地下水等，將日增一六．八萬噸供水。

同時，水利署規劃未來十年投入一千六百億元，強化海水淡化廠、興建再生水廠、水庫清淤、壩體加高、強化供水管網與打造人工湖等。估計二○三一年起，整體供水量每年增加十億噸，而供應竹科的緊急海淡廠已經完成。前瞻基礎建設前面四年投入的二百八十七億元，已完成新竹備援幹管、防災備援水井和伏流水等，但台灣降雨量持續偏少，仍必須推動抗旱計畫。

工業用水需求近年加速增加，特別是半導體業；不過，除非是地下工廠，否則政府應能完全掌握設廠資訊，且建廠耗時數年，卻未先做好配套措施，提供廠商足夠用水，顯然是規劃或執行出了狀況。看著千百輛水車穿梭在建築工地尋找水源，別說沒能「超前部署」，連稱為「及時應變」都極為勉強。

試想，中部科學園區（中科）以水車運水應急，一噸水要價四百四十元，是自來水價的四十倍左右，代價極為高昂；加上民生用水「供五休二」、在臨時供水站取水不便，令缺水問題更顯嚴峻。

從前年六月到今年二月，台灣降雨量只有年均量的四成，若未來情況更糟，降雨量更低到只有年均量一成或二成時，經濟部的「十年擴建水源」計畫還管用嗎？

目前經濟部提出的因應之道，多屬相對傳統的供水模式，極可能跟不上產業需求，必須搭配節水、拓展水源等措施，首先要適度提高幾乎是全球最低廉的水價，而非為了討好選民，去補貼那些浪費水資源的人和企業。

其次，應參考日本、新加坡和以色列等水資源管理成效佳的國家，打造創新的供水模式。例如，在科學園區附近興建大型地下儲水槽，大雨時集水來舒緩積水，並引河水分流入槽，再導進附近水庫或水塘蓄水備用；或如同行政院長蘇貞昌所提，研究如新加坡在高速公路下設置引水裝置，導入水庫的可行性。

總之，政府的腦袋要夠前瞻和創新，才能真正超前部署台灣的供水問題。

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(中時新聞網)