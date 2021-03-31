48歲的金曲歌后彭佳慧，2018年3月和前夫王丕仁（老王）簽字離婚後，曾被拍到與小她16歲的精壯男吳英杰（Ken）當街擁吻，但去年她表示「忙到沒有時間談戀愛」，讓外界以為這段感情已無疾而終。不過，近來正忙於錄製新歌及拍攝MV的她，3月17日深夜被本刊直擊現身夜店，身旁男伴依然是Ken，兩人離開後還十指交纏緊緊相擁，感情看來依舊很不錯。

深夜時分彭佳慧依然神采奕奕，笑容滿面地和朋友在夜店門口聊天。（圖／本刊攝影組）

3月17日深夜11點55分，本刊記者行經台北市大安區時，碰見一對男女親密地走在路上，儘管兩人都戴著口罩，但定睛一瞧，以黑色褲裝搭配同色系口罩的女生，正是金曲歌后彭佳慧，她身旁的白襯衫男子，就是2018年被拍到與女方在街頭激吻、任職於連鎖餐飲集團的緋聞男友吳英杰，看來時隔3年，雙方感情依然不變。

意猶未盡的彭佳慧，直到Ken伸手拉著她，才依依不捨地向友人告別。（圖／本刊攝影組）

看似急著赴約的兩人，走著走著轉進一間酒吧，一待就是數小時之久，直到隔天凌晨3點，才見到Ken獨自現身，招呼幾位友人離開後又回到店內。過了5分鐘，當Ken再度出現在店門口時，身邊已多了彭佳慧同行。儘管已是凌晨3點，彭佳慧依然精神奕奕、臉上滿是笑容。心情大好的她似乎意猶未盡，繼續和其中一名男子聊個不停，即便Ken早已與同行友人一一道別完，彭佳慧的話匣子仍關不住，最後是男方直接拉著她，才終於離開現場。

小倆口一路上十指緊扣不願放開，非常甜蜜。（圖／本刊攝影組）

碰到路口的水泥樁，彭佳慧立刻邁開大步跨過，不讓障礙物將兩人短暫分開。（圖／本刊攝影組）

回歸兩人世界後，Ken先是用右手將小鳥依人的彭佳慧一把攬住，之後再將左手放到背後，與女方的左手十指緊扣。雙手不得閒的Ken，接著又以右手臂抱住彭佳慧，女方則順勢將右手握著男方的右手，看來很習慣以這樣的調情姿勢逛街，當然，此時路上沒什麼行人，小倆口才得以如此放鬆。走著走著，彭佳慧忽然抬腿跨過路口的水泥樁，似乎不想因障礙物出現而鬆手。兩人最後走到女方位於大安區的住家，結束當晚的浪漫約會。

十分鐘不到的路程，彭佳慧便和Ken一同抵達她的住家。（圖／本刊攝影組）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)