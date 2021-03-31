婦女節當天，彭佳慧在臉書分享〈大齡女子〉MV，還特別貼出「雖然現在還是一個人住」這句歌詞。（圖／翻攝自彭佳慧臉書）

2018年6月，彭佳慧在臉書貼出親筆信，宣布與牽手12年、育有一子二女的王丕仁（老王）於3月已離婚。不過為了給年幼子女一個完整的家，他們仍同住一個屋簷下。當時彭佳慧在信中寫道：「我們互相堅守的是，我們是孩子的爸爸媽媽，我們要一起撫養孩子長大，所以我們一直住在一起，睡在不同的房間。只是在家人的感情裡，我們很明白，不會有愛情的成分。我們沒有人要搬離這個家。」據了解，彭佳慧在台北市的大安、內湖和南港區都有房產，但無法確認老王目前是否仍住在她的大安區住家。

2006年彭佳慧嫁給成衣商王丕仁，12年後宣布離婚，當時兩人為了小孩仍住在一起。（圖／翻攝自彭佳慧臉書）

嫁給老王之前，彭佳慧曾與音樂人陳國華有段長達12年的戀情，陳國華接連為她打造〈相見恨晚〉和〈走在紅毯那一天〉等多首暢銷金曲，於公於私皆關係緊密，最後卻因個性不合而分手。彭佳慧曾表示：「我很尖銳，喜怒哀樂都在臉上，但他個性有時候比我還硬，相處出現問題，我選擇分手。」

即使貴為歌壇天后，彭佳慧還是盡量抽時間陪3位兒女，經常分享帶小孩出遊的照片。（圖／翻攝自彭佳慧臉書）

斷開陳國華後，彭佳慧一度抱持「不婚不生」的態度，卻在2006年和老王結婚。兩人會結緣，是因老王在彭佳慧駐唱的PUB，對她的歌聲大為驚豔，進而展開熱烈追求，才讓女方改變心意點頭嫁。甚至在彭佳慧懷孕期間，老王也沒反對她繼續到PUB開唱，還體貼地接送她上下班，對她呵護備至。

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(中時新聞網)