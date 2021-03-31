金曲歌后彭佳慧受邀為出道20年首次舉行售票個唱的荒山亮擔任演唱會嘉賓，說起兩人相識是因為〈我喜歡你〉歌曲結緣，當時荒山亮無意間在錄音聽到這首Demo，靈感一來決定為這首歌配唱和音，意外成了彭佳慧的和音天使，也促成了演唱會再次合作的契機，歌王歌后強強聯手令人期待。

而在演藝圈中，也不乏這樣的天王天后合作，2018年莫文蔚在出道25年的紀念專輯《我們在中場相遇》中，找來林俊傑幫忙譜曲製作的〈心領神會〉，兩人更在小巨蛋首度同台獻唱，成為經典畫面。

拿過4次金曲歌王的蕭煌奇，去年為《雙金奪標》公益演唱會和葉璦菱同台，兩人合唱〈明天你是否依然愛我〉，美聲讓全場歌迷大為驚豔。

此外，李玖哲和徐佳瑩曾在《蒙面唱將》節目中合唱〈天天夜夜〉掀起高潮，前年李玖哲於小巨蛋開個唱，再度邀來徐佳瑩合作〈你敢不敢〉，大展金曲歌王歌后實力。

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(中時新聞網)