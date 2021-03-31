2008年特斯拉推出第一款純電動車，鄭崇華立馬嗅出商機，下令成立數個研發團隊，儘管次年營收負成長，仍堅持砸錢研發；如今醜小鴨變天鵝，當年營收及股價一點也「不性感」的台達電，已從能源、工業自動化及零組件的事業3本柱，翻身為充電、馬達驅動器及汽車零組件的國際車廠第一階供應商。

特斯拉電動車2020年交出全球銷售約50萬輛的成績，市場認為充電樁的普及與否，是電動車銷售表現的關鍵。（圖／報系資料庫）

其實，台達電原本被特斯拉視為勁敵。「特斯拉本來就是電力服務公司，做電動車是為了後續的電力服務商機，與台達電在重疊的技術領域是對手。」台達電一名老員工透露，特斯拉後來向台達電下訂單，意味「買單」台達電的技術。

除了充電樁，在電動車的布局上，台達電依序切入3大領域，一是馬達相關，包括動力馬達、動力馬達逆變器和整合型馬達驅動器；二是電力相關，包括電源模組、電池連接配電盒、直流電添模組與車載充電器；三是零組件，涵蓋電感元件、區域網路通訊電感元件、感應電阻、直流風扇及鼓風機。

2008年鄭崇華一聲令下，台達電投入電動車研發，奠定了今日在電動車市場的關鍵地位。（圖／黃耀徵攝）

「台達電在電動車充電市場布局已久，從Tier 2（第2階）供應商開始，做到Tier 1（第1階），這一路要打入結構關係穩固的汽車產業並不容易，一旦進入Tier 1，格局及能見度就不一樣。」一家電動車零組件及軟體開發商表示。

台達電的電動車布局，包括馬達、電力及關鍵零組件3大範疇，主要客戶包括特斯拉等全球十大車廠。（圖／翻攝自台達電官網）

這間台灣最老牌的電源器大廠，之所以搭上電動車潮，完美布局下一個10年獲利成長動能，全奠基於鄭崇華昔日打下的深厚基礎。

在電動車的動力總成領域深耕多年的台達電，2020年開始進入收割期。（圖／台達電提供）

綠色企業 身體力行

以綠色企業自我期許的台達電，主管及員工的交通工具也實踐節能。本刊調查，董事長海英俊選擇的是賓士EQC電動車（圖中同款），創辦人鄭崇華及跟執行長鄭平都以LEXUS油電混合車為座車，至於大多數主管也都使用油電混合車。

台達電董事長海英俊落實節能，以賓士EQC電動車（圖）為代步工具。（圖／翻攝自Mercedes-Benz臉書）

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(中時新聞網)