緬甸軍政府持續鎮壓境內反政變示威者，人權組織統計至少有逾500位平民喪生。由於情勢持續升高，美國國務院今天下令要求非緊急人員撤離，並再次呼籲民眾不要前往。

緬甸軍方2月1日發動政變，成千上萬民眾上街頭抗議，軍政府以大規模武力血腥鎮壓示威者。路透社引述緬甸援助政治犯協會（AAPP）數據指出，緬甸安全部隊近2個月已殺害至少512名平民，其中3月27日喪命人數高達141人。

美國國務院今天更新緬甸旅遊警示資訊，從2月14日授權非緊急的美國政府人員與親屬能夠自願離開緬甸，改為下令他們撤離。

國務院仍維持2月對緬甸發出最高第4級的旅遊警示，要求民眾不要前往（do not travel）。警示內容指出，緬甸軍方拘禁、廢黜民選政府官員，引爆反軍政府示威抗議活動，預期抗爭將會持續。

自緬甸政變爆發以來，美方多次譴責軍方行徑並祭出制裁措施。美國貿易代表戴琪29日進一步宣布，將暫停與緬甸的所有貿易往來。（編輯：陳政一）1100331

(中央社)