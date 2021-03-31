金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2021年1月新契約保費602.76億元、年增3％，主因投資型保單新契約保費達304.14億元、年增達1.06倍，創近3年高點，並首度超越傳統型保單。傳統型保單新契約保費298.62億元、仍年減達32％。

對於1月外幣投資型保單買氣爆衝，保險局副局長張玉煇分析，除了去年春節落於1月、工作天數不同外，相較去年同期受疫情影響，民眾今年對經濟復甦有期待，加上各國資本市場表現不錯、美元仍相對較便宜，均提升民眾投保投資型保單意願。

美元保單1月新契約保費21億美元、年增達15％，幅度較去年14％擴大。其中，投資型保單10.45億美元、年增達1.51倍，成長幅度較去年34％跳增。傳統型保單10.55億元、年減25％，較去年成長7％明顯衰退。

前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、台灣、法國巴黎人壽，傳統型外幣保單為南山、中國、國泰人壽。其中，投資型美元保單為國泰、台灣、富邦人壽，傳統型美元保單則為南山、中國、國泰人壽。

澳幣保單1月新契約保費0.32億澳元、年減達59％，衰退幅度較去年66％稍有收斂。其中，投資型保單0.18億澳元、年減22％，衰退幅度較去年51％顯著收斂。傳統型保單0.14億澳元、年減達75％，衰退幅度較去年74％擴大。

人民幣保單1月新契約保費1.08億人民幣、年減達67％，幅度較去年84％收斂。其中，投資型保費1.04億人民幣、年減達65％，衰退幅度較去年87％收斂。傳統型保單0.04億人民幣、年減達89％，衰退幅度較去年40％顯著擴大。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為安達、國泰、法國巴黎人壽，傳統型澳幣保單為新光、富邦、中國人壽。投資型人民幣保單為法國巴黎、安聯、安達人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、國泰人壽。

(時報資訊)