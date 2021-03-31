全台第1座5G智慧工廠正式亮相，由遠傳電信、台達電子、台灣微軟及參數科技4家ICT業者聯手，共同導入多項創新應用，成為去年5G正式開台後，企業5G專網應用在智慧製造上首件公開的案例。

多年前在大陸已經展開智慧工廠布局的台達電子，去年開始籌劃桃園龜山工業區廠區的智慧工廠規劃，耗時約半年，由4家業者共同合作打造台灣首座應用5G環境的智慧工廠，成功升級的變頻器產線主要生產工業用向量控制變頻器產品，導入自動插件設備（RTM）、無人搬運車（AGV）、自主移動機器人（AMR），以及運用虛擬實境與混合實境（MR）、擴增實境（AR） 所建構的組裝訓練、操作輔助、視覺化設備控制與管理等智慧功能。達到隨時替換各式治具、產線快速配置、遠程協同合作的效益。

台達電表示，這座5G智慧工廠正式上線後的實測數據，人均產值可大幅提升69％、全線產值提升初期即可達75％。台達總裁暨營運長張訓海表示，隨著少量多樣生產需求的趨勢日漸成形，台達智慧工廠在各個產品面，生產配置必須具備高度彈性調整的特質，如隨時替換各式治具與快速產線配置才具效益。穩定且安全性高的5G通訊支援這些彈性需求，讓生產設備在無線通訊模式下處於隨時移動狀態，資料傳輸與場域空間規劃也有更高的機動性。

台達電桃園智慧工廠導入導入自動插件設備（RTM）、無人搬運車（AGV）、自主移動機器人（AMR），以及運用虛擬實境與混合實境（MR）、擴增實境（AR）技術，在目前少量多樣的趨勢下，新的智慧工廠配置更能彈性管理與提升效率。（圖／台達電子）

另外，智慧產線中的AIoT應用，則是運用微軟Azure雲端服務與參數科技的Vuforia AR，進一步搭配微軟 HoloLens，透過這些創新的應用，可以提供遠端即時調整製程的參考，並有助於提高檢測精準度，讓產品良率與產能都能有效提升。

遠傳總經理井琪表示, 上線至今3個月，不僅協助工廠端降低製程不良率、改善生產效能、提升設備稼動率與製程平衡率等重要指標效益。台達副總裁暨企業策略業務發展和聯盟總經理柯淑芬指出，未來可望開創CT+OT+IT新藍海，帶動台灣製造產業轉型，加速邁進工業4.0進程。

台達電全球主要生產基地包括台灣、大陸、泰國等共計超過20個廠區，目前都有持續進行智慧產線的建設與升級。

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(中時新聞網)