由於美債殖利率寫下14個月以來新高，美股四大指數周二（30日）都下殺，道瓊跌104.41點（或0.31%）科技股持續拉回，不過台積電ADR穩住陣腳，逆勢漲0.68美元（或0.65%）至115.07美元。

昨美股受到避險基金遭斷頭風波影響，美股四大指數僅道瓊小漲0.30%，其餘三大指數都下跌，今又受到美國 10 年期公債殖利率升至 1.77%，創14個月以來新高干擾，四大指數皆下挫。

道瓊跌104.41點（或0.31%）至33,066.96點、標普500下挫12.54點（或0.32%）至3,958.55、科技股持續遭到拉回整理，那斯達克指數下修14.25點（或0.11%）、費城半導體同樣表現不佳，跌10.08（或0.33%）連續2天走低。

美債殖利率升高，科技股直接受影響，主要大廠皆綠油油一片，蘋果跌1.49美元（或1.23%）至119.90美元、臉書下挫2.82美元（或0.97%）至288美元、亞馬遜跌20.44美元（0.66%）至3,055.29美元。

台積電ADR則未受到太大影響，逆勢上漲0.68美元（0.59%）至115.07美元，日月光ADR漲0.19美元（或2.50%）至7.78美元，鴻海ADR小跌0.06美元（或0.72%）至8.98美元。

(中時新聞網)