瑞基(4171)2020年全年合併營收8.57億元，年增134.29%，創歷年新高；稅後淨利2.64億元，基本每股盈餘6.34元，董事會通過盈餘分派現金股利每股0.60297650元、資本公積發放現金每股配發2.93656526元及資本公積轉增資發行新股每千股無償配發29.496181股。

不少專家指出新冠疫情將流感化，世界流通往來趨於穩定預估約需3年，人類與新冠病毒共存之時，糧食問題也將再次獲得重視。因此瑞基以人病與動物兩大市場雙軌佈局，以發展未來市場。

瑞基指出，在人病方面，將以新冠檢測為中心，積極發展呼吸道，腸胃道等人病相關市場，增加人病試劑種類，擴增應用層面；動物方面，將積極推動動物健康管理方案，以疾病檢測為核心，擴大疾病監測防控系統的應用。

因應中長程佈局，瑞基董事會日前也通過募資議案，預計募集資金10億400萬元，其募得金額將用於充實營運資金、原址興建三期GMP廠房，以及新廠房生產儀器設備購建。人病新開發之試劑，預計三年內將陸續完成開發與獲得相關認證，此三期廠房預計2023年下半年起，可正式生產IVD人病試劑產品。

(時報資訊)