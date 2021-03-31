三陽工業(2206)30日召開董事會通過2020年財報，全年合併營收407.75億元，為首次站上400億元大關，創下歷史新高。去年EPS 2.41元，擬配息1.3元。去年機車的銷售及市占率大幅成長，今年汽車業務加速推新車續衝刺。

三陽去年合併營收407.75億元、年增22%，營業利益19.6億元、年增334.5%，稅後淨利20.52億元，EPS為2.41元。

去年在政府獎勵ABS補助下，帶動高單價機種熱銷，三陽集團2020年毛利率從2019年的17%提升為19%。雖然去年第四季成立三陽教育基金會認列2.5億元捐贈費用，惟在管銷管控得宜下，營業費用仍較前年降低2%。因2019年度有處分內湖安康段土地等業外收入貢獻19.59億元，去年主要獲利皆來自於業內，去年稅後淨利與EPS相較前年下降。

三陽去年EPS 2.41元，略低於前年的2.71元，董事會決議擬配息1.3元，配息金額較前年度高，配發率逾5成，以3月30日收盤價31.75元計，現金殖利率約4%。

在二輪表現部分，受惠於2020年汰舊換新補助及ABS補助下，市場買氣熱絡，全年市場銷售領牌量達103萬5854台，刷新25年來新高。三陽由新款熱銷的高階機種帶動，市占率及銷售量雙成長，內銷市占率從2019年的20.84%成長至29.04%，市占率近三成，銷售台數為30萬775台，年成長高達60%。

四輪部分，2020年推出全新小型SUV超能小休旅VENUE帶動，整體汽車銷售台數較2019年成長9.4%，達1萬2412台。展望2021年，旗下南陽實業預計自第2季開始每季都會推出新車產品，如小改款Kona、Santa Fe、以及大改款Tucson上市計畫。HYUNDAI現代汽車2025年目標成為全球前三大新能源車廠，南陽也將加快導入電動車產品、Hybrid油電車，全新陣容引進挑戰全年總銷售再成長目標。

(時報資訊)