藝人潘瑋柏去年7月底宣布閃婚，嫩妻身分是上海東方航空年僅26歲的Luna，當時被外界質疑是「先上車後補票」，不過被潘瑋柏和經紀公司否認，事後Luna更曬出火辣身材照否認「帶球嫁」的傳聞，如今卻被爆料潘瑋柏早就升格當爸，女兒更是再過幾個月就滿週歲。

根據《鏡週刊》報導，潘瑋柏前年被爆祕娶有大陸「最美空姐」之稱的女子Luna，不過當時被他以「不是透過『奇妙』故事杜撰」否認此事，更強調真的結婚生小孩會跟大家分享，沒想到卻在去年7月無預警公開結婚喜訊，根據知情人士透露當年潘瑋柏爆出喜訊時，不僅跟Luna已經在美國登記，還已經懷了身孕，預計去年8月就會報到，才讓潘瑋柏決定不再隱瞞成家一事，推算下來，女兒今年夏天即將要滿週歲。

Luna嫁給潘瑋柏之後，過往黑歷史也陸續被挖出，像是曾在夜店當DJ，尤其當年裝扮濃妝豔抹的打扮，與現在清新脫俗模樣相差甚遠，讓外界質疑她疑似整型，甚至還被指出謊報年齡，此外更被大陸網友扒出她和郭富城老婆方媛疑似是「天王嫂PUA訓練營」一員，更起底昔日社群網站照片，從服裝、地點、姿勢到包包，都與其他網紅辣妹一模一樣，由於負面新聞頻傳，更讓網友瞎爆小倆口即將離婚。

不過Luna在IG大曬廚藝，照片中只見她親手煮了碗牛肉麵，當時潘瑋柏更首度在太太IG留言，寫下：「好吃」二字，證明夫妻不畏外界傳言，感情依舊甜蜜。

(中時新聞網)