AZ疫苗開打以來，昨(30)日、第9天接種數終於破萬，但也僅1468人施打，累積共1萬891人接種。因為AZ疫苗須分兩劑施打，所以在4月底前如不施打完成，剩下疫苗恐過期；對此，衛福部長陳時中指出，若到時真的有剩，且原廠沒有延長施打有效期限，台灣也不會讓民眾施打有疑慮的疫苗。

本次台灣自韓國進口的11萬劑AZ疫苗將在今年6月過期，而又因為需注射兩劑，預估4月底前就要將一半數量、約5萬多劑的疫苗施打完畢，但從22日開放至今，僅施打了1萬多劑，未來進程恐怕會「非常趕」。

對此，陳時中30日在立院接受質詢時指出，新疫苗剛出來時，由於觀察時間短，有效期都會標的比較短；但隨上市時間愈久，安定性觀察實驗愈久，有效期就可以展延。他說，屆時如果原廠有展延有效期限，台灣當然也會跟著展延；但原廠若沒有展延，衛福部也不會讓民眾施打不安全的疫苗。

至於疫苗即將過期，會不會打算使用「強制力」來指示相關人員施打？陳時中認為，在6月15號以前應該打得完，所以目前沒有想要用強制方法來處理。

對於AZ疫苗開打至今施打進度不理想，引起網友討論，就有網友找出前兩個月的新聞，指出當時作的調查，有近6萬醫護「表達願意施打」，但如今真的開始打了，快十天才打了1萬多人，怎會有如此大的差距？就有網友表示「會不會在等莫德納？」「我OK你先打」、「很簡單啊，之前作得那個是假民調」、「都2021了，還有人會相信那些數字喔？」「不良反應太多也會影響意願吧，記得那時候沒有太多血栓相關的報導」。

(中時新聞網)