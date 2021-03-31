台灣正面臨嚴重的旱象，中、南部水庫已快見底，台中、苗栗更將實施限水。那麼停水、儲水期間有什麼需要注意的呢？

●儲水放久可能滋生細菌 專家建議煮沸再用

儲水最重要的就是避免水質惡化。成功大學水工試驗所長林財富指出，自來水從水廠出來後，水中都會有餘氯，能持續在水中抑制細菌生長，但餘氯會隨著時間消失。水塔內的水使用、重新注水的速度很快，不太會有用水時餘氯已經消失的問題，但儲水往往不是一兩天就會用完，餘氯消失、水中的細菌就會開始生長，「一般而言，水中餘氯大約2天就會消失。」所以林財富建議 ：

1.煮沸後應持續沸騰3分鐘再飲用。

2.如果怕水中細菌滋生，那麼盡量用不要久放的蓄水用來洗臉。

3.儲水地點也要注意，無論室內室外都建議加蓋，不僅可以防止落塵。若將備水放在戶外、未加蓋，那麼在陽光照射下水中藻類會開始生長，也容易滋生蚊蟲。

中原大學生物科技學系副教授、毒理學專家招名威指出，如果不是地下水或山泉水，而是來自水廠和水塔的自來水，一般都不會有什麼問題，但要注意儲備水的使用，「水不要放太久，也不要讓他處於靜止的狀態，否則容易滋生細菌，」他指出，停水大多是間歇性停水，時間不長，不需要刻意少用儲備的水，刻意少用反而會讓水質變差。

●儲水多少才夠用？

要儲備多少水才足夠呢？依照水利署的統計，2019年國人每天使用約284公升的水，林財富則建議，若是停水期間壓縮用水量，例如洗澡改用擦澡、減少沖馬桶的次數、降低洗衣次數，那麼每天平均大約只需要100公升的水。

「人每天要喝2~3公升的水，這不能少，但可以從其他方式來減少儲備水的消耗，以沖馬桶為例，若要把排泄物完全沖到下水道，傳統的馬桶每要12～15公升左右，新式馬桶也要在6～9公升。」所以可能的應變方式，排便完可立刻舀水沖馬桶，但排尿就不用每次都沖。

停水期間 必要時可以購買包裝水飲用。(示意圖/Shutterstock)

●停水和重新供水應注意的7項事情

停水前、中和恢復供水後，都有需要注意的事，不僅維護水質，也可以避免發生意外：

.停水前

1.停水前6小時開始儲水，避免集中在開始停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。招名威也指出，太晚儲水可能會用到底部夾帶雜質的水，所以要拿捏儲水的時機。

2.儲水後應加蓋避免蚊蟲孳生。

.停水期間

1.要關閉抽水機電源。

如果沒有關閉，抽水馬達會空轉，過熱便可能引發火災。除了容易造成火災，也可能造成負壓效應。由於馬達空轉，有可能吸入管線外的雜質、污染物，當重新供水後，造成水質污染。

2.必要時可以購買包裝水飲用。

3.如果儲水是用山泉水或是地下水，要注意衛生和重金屬。

招名威指出，山泉水可能有昆蟲卵或是寄生蟲，要煮沸再使用；地下水則是可能重金屬，可能要使用濾水器，逆滲透、離子交換樹脂、蒸餾等濾水器可以去除重金屬。

.重新供水後

1.林財富指出，重新供水後水中可能夾雜水塔的沈澱物、水質可能較差，所以可以開水龍頭放流1～2分鐘再使用。

2.排放不用的水，可以搜集起來沖馬桶或清潔環境。

(中時新聞網)