英業達(2356)馬來西亞新生產基地即將啟動，未來手持裝置和5G及穿戴式產品將再增添新產區。因應貿易戰的不確定因素，英業達持續調整產區，旗下英華達的生產基地目前包括上海、南京、南昌、台北及馬來西亞等5大產區。

英華達總經理何代水表示，去年是承受很大壓力的一年，但在積極進行產品結構調整及轉產建廠後，今年4月在馬來西亞的自有新廠就可投入產能，台北五股廠今年也有美國客戶的COVID-19檢測產品生產出貨，加上今年在智慧音箱有客戶新機訂單。

何代水表示，2021年智慧裝置的主要產品，包括智慧音箱，會議用喇叭，遊戲週邊產品，空氣清新器，智慧手錶，TWS耳機，與5G等產品，2021將是不錯的一年。

以真無線藍牙耳機（TWS）而言，何代水表示英業達是最早生產組裝TWS的廠商，客戶包括歐美及中國等。據研調機構Canalys預測，2021年TWS出貨將衝上3.5億套，較去年2.5億套持續成長。市場也將更為競爭，傳統音樂耳機大廠、手機業者都積極搶進，價格帶也將被切割更細。專業耳機廠Bose、Beats、B&O和Plantronics，智慧手機蘋果、三星、華為、小米、OPPO，智慧喇叭廠Amazon等皆推出TWS產品，嘉惠台灣供應鏈，而目前TWS市場仍以蘋果市佔率最高。

(時報資訊)