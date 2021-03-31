3月30日立法院質詢現場，行政院長蘇貞昌（左）、國民黨立委鄭正鈐（右）。（圖／翻攝自立法院官方網站）

國民黨立委鄭正鈐昨日（30）質詢行政院院長蘇貞昌，就台灣醫護人員AZ疫苗施打率僅8.37%提出疑問，蘇未針對問題答覆，反頻為自己被指「打假針」抱屈，更痛批鄭質疑他打假針就是質疑醫護人員作假，要鄭向醫護人員致歉。對此，鄭氣憤表示，蘇張冠李戴的言論盡失高度，讓台灣第一線醫護人員只能打歐洲醫護口中的「次級品」疫苗，真正該道歉的是蘇。

鄭正鈐昨日院會總質詢，問題遭蘇貞昌刻意岔開話題模糊焦點，還被反要求道歉，現場上演唇槍舌劍。隨後，鄭在臉書發表文章《該向醫護人員道歉的是蘇貞昌》，內文表示，當日總質詢他關心民眾對AZ疫苗缺乏信心，若產生疫苗猶豫，將影響開放國門的早晚、經濟成長的高低，乃至國家競爭力；而1000萬劑的AZ疫苗不獲民眾信任，屆時是否會因為沒人要打，慘遭過期銷毀的命運？但蘇卻只關心自己被質疑「打假針」的委屈，還莫名其妙牽拖他說自己「打假針」，「請問蘇貞昌，我甚麼時候說過你『打假針』？」

鄭正鈐痛批，身為行政院長理應要有一定的高度，他在關心院長帶頭打了台灣第一針，我國第一線醫護人員截至27日的AZ疫苗施打率僅8.37%，民眾也沒有受到鼓舞，要如何提升民眾對疫苗的信心？但蘇貞昌卻只關心自己被質疑打假針有多委曲，還把醫護人員全都拖下水，認為質疑自己打假針，就是質疑醫護人員作假，還莫名其妙要他向醫護人員「表示歉意」。

鄭正鈐強調：「我從頭到尾都沒說過蘇貞昌『打假針』，更沒有質疑醫護人員配合作假，蘇貞昌卻風馬牛不相及的張冠李戴，絲毫不見行政院長的高度。」鄭進一步表示，真正該向醫護人員道歉的應該是蘇，在防疫最前線也最危險的醫護人員，為什麼卻只有歐洲醫護口中的「次級品」AZ疫苗可以打？政府沒做好照顧醫護人員的責任，蘇應該鄭重的道歉。

(中時新聞網)