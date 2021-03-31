50歲前佳樂小姐、資深演員石英女兒林千鈺2014年和大她3歲、最帥小生焦恩俊結婚，兩人過去情纏20多年才修成正果，近兩年卻傳出感情生變，夫妻倆關係「只剩配偶欄」。今年初林千鈺上節目，大家以為焦恩俊在大陸工作，兩人相隔兩地才無法溝通，其實焦恩俊人在台灣，而她對婚姻目前狀況看得很開，打趣稱是業障，還完就再見。

人美、身材比例好的林千鈺過去演出本土劇《牽手》、《世間情》等走紅，她曾與伊正交往4年無疾而終，1992年與焦恩俊合作《軍官與淑女》結緣，焦恩俊和前妻結婚時，石英夫妻也有參加祝賀，但2005年焦恩俊決定離婚，陷入低潮時常跟林千鈺聊天，兩人才越來越熟。

林千鈺透露焦恩俊人在台灣。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

2013年，兩人繞了一圈後又在加拿大重逢，沒想到焦恩俊竟願意再次走入婚姻，開口向她求婚，為了娶回林千鈺，焦恩俊為得到岳父信任，還不惜在石英面前下跪，最終歷經千辛萬苦抱得美人歸，卻沒想到2020年爆出兩人冷戰、感情生變，夫妻關係名存實亡。

林千鈺坦言認為一切都是業障。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

最近《命運好好玩》Youtube頻道剪出林千鈺先前上節目的精華版，處女座的林千鈺自認從小到大都沒讓父母擔心，主持人何篤霖問那雙親如何看待她的婚姻？林千鈺說爸媽都支持她做想做的事，尊重她的想法，何篤霖問：「焦先生現在在哪？我都以為他在大陸拍戲」，林千鈺起初不想正面回答，說：「在他該在的地方」，後來鬆口焦恩俊在嘉義跟媽媽一起生活，年紀越大，林千鈺自認看得越開，表示一切都是業障，「反正業障還完了就自然而然Bye bye這樣子」，她也不會勸方文琳要趕快再找伴，「如果妳自己一個人過得很開心，幹嘛還找一個人來添麻煩？」

(中時新聞網)