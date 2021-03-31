根據衛生福利部健保署107年統計，近三年主診斷為胃食道逆流疾病的病人從61.6萬成長至76.6萬人次，呈現逐年增加的趨勢；在台灣，胃食道逆流的盛行率約有25％，等同每4個人就有1人會有此困擾，是盛行率很高的疾病。

●胃食道逆流 日常這些情況易導致

北投健康管理醫院營養師潘富子表示，胃食道逆流最常見的症狀有火燒心、嘔酸水、經常打嗝、非心因性胸痛及胸口灼熱感。而有抽菸習慣、酗酒、肥胖、喜愛吃酸辣甜等較刺激性食物、消化較緩慢、工作壓力大或是時常服用特定藥物族群，都很容易導致有胃食道逆流的情況發生。

●胃鏡揪出胃食道逆流 置之不理恐引食道癌

胃食道逆流的檢查方式，可透過胃鏡檢視是否有逆流性食道炎的發生。潘富子指出，特別要注意的是，胃食道逆流雖然常見，但太過頻繁反覆性逆流且置之不理，食道長時間反覆受傷發炎，有2％的機率會進展至巴瑞特食道病變，增加罹患食道癌風險。

●緩解胃食道逆流不適 養成6良好習慣是關鍵

慶幸的是，大部分胃食道逆流都可以從改變日常生活獲得改善，潘富子用6招方法做為預防或減緩胃食道逆流不適問題：

1、改變飲食習慣：

以「適量多餐」為原則，吃七分飽即可，切勿暴飲暴食。

2、勿抽菸、喝酒或避免吃太多刺激性食物：

容易刺激增加胃酸分泌、導致胃食道逆流。如：酒精飲品、油炸類、辛辣、甜食、咖啡或茶、含薄荷食品等。

3、避免攝取過量易產氣的食物：

產氣食物包括白花菜、韭菜、青椒、黃豆、豆製品、所有奶類、乳製品、蛋黃、全穀根莖類（地瓜、芋頭、玉米等），適量攝取即可，勿過量。

4、改變生活作息：

熬夜、久坐、吃宵夜等不良生活作息都容易誘發胃食道逆流。部份愛美女性會穿著塑身衣增加腹部壓力，也增加誘發胃食道逆流機率。

5、減肥：

體型肥胖的人可能造成下食道括約肌關閉不緊密或食道裂孔疝氣，內臟脂肪較多也會增加腹內壓力。

6、適時放鬆、舒緩壓力：

情緒緊繃、壓力過大都會導致自律神經失調，影響胃腸蠕動及胃酸分泌引發胃食道逆流。

●心血管疾病易伴隨類似症狀 及早就醫對症下藥

潘富子提醒，胃食道逆流雖說是現代常見的文明病，嘔酸水、狂打嗝都是胃食道逆流的症狀，但不可因常見就漠視輕忽，長期反覆發作造成的食道狹窄、巴雷特式食道症，甚至是食道癌的病變，對生活的不便及生命的危害不容小覷。

此外，心血管疾病伴隨的病狀也可能出現類似胃食道逆流的「火燒心」感，這時若輕忽警訊，可能造成錯失黃金治療時機，應定期安排健康健查，並確實找到身體發出警訊真正的病因，及早治療。

(中時新聞網)