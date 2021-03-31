保瑞（6472）公布去年財報！合併稅後淨利5.78億元，創歷史新高，年成長90％，EPS為10.76元。董事會通過擬發放每股現金股利2元、股票股利2.5元。

保瑞表示，累積的盈餘獲利將計畫性地透過持續併購拓展代工劑型及業務版圖。

去年12月保瑞正式接手英國上市公司GlaxoSmithKline葛蘭素史克（GSK）加拿大藥廠，所有生產營運均無縫接軌，在首月即順利的完成生產與出貨，正式併入營收，加上原有藥品製造、藥品及保健品銷售業績成長，整體營業收入、營業毛利較前一年成長，新廠併購效益預計今年將持續展現。

保瑞去年以8.3億元取得GSK加拿大藥廠，土地、廠房、辦公大樓及設備貢獻廉價購買利益3.88億元，稅後淨利增加90％，一次性併購利益約貢獻EPS達4.68元。該收購案也為公司在國際合作以及訂單布局上奠下更好的營運基礎。

保瑞表示，該廠代工出口的藥品全球高達100個市場，其中出口全球最大藥品市場－美國約占廠內生產的七成，此收購案也使保瑞正式打入全球前八大國際藥廠的供應鏈。同時，該廠可製造的劑型相當多元，包括鼻噴劑、口服固體劑型、液體劑型及外用半固體劑型等多達50項產品，此優勢未來可望為保瑞爭取到更多國際代工訂單。

此外，保瑞旗下適用於帕金森氏症的長效型療效膠囊-瑞多寧（Numient，外銷名為Rytary）去年在台上市後，已進入多家醫學中心。著眼全球約八百萬帕金森氏症患者的商機，保瑞也獨家取得該款產品於中、泰、日、韓等亞洲11個市場的獨家代理銷售權，目前已與部分國家積極洽談相關銷售事宜。

法人表示，行政院近日通過「生技醫藥產業發展條例」，將生技代工業（CDMO）納入租稅優惠適用範圍，未來將有助於保瑞持續朝向製藥業台積電的目標邁進。

(工商 )