國民黨黨主席江啟臣上任後被視為中生代接棒，並致力於培育青年力量。國民黨青年團副團長何元楷表示，過去青年想要在國民黨發展，好似有「一道牆」阻礙，但江啟臣上任後，這道牆彷彿被「打開了」，國民黨提出青年計畫，培育青年人才，未來國民黨會以「議題政治」的方式，取代意識形態，提出解決社會問題的政策，讓年輕人看見國民黨的作為。而對於兩岸議題，何元楷認為，國民黨被貼上「中共同路人」的標籤是一件很不公平的事，國民黨對大陸的態度秉持著開放、有尊嚴、平等的交流，是因為認為，這樣的政策才是真正對人民好的政策，但卻被民進黨刻意操作。

何元楷說，在國民黨工作期間，了解到國民黨對兩岸政策的態度抱持著開放、有尊嚴、平等交流的原則，因製造對立，對人民並無幫助，不過，卻因此被民進黨操作，被貼上「中共同路人」標籤，實屬不公平，未來如何撕掉這個標籤，應回歸如何用「議題政治」的方式去改變，從議題著手，提出具體解決社會問題的政策，而不是拘泥於意識形態之爭，人民便會逐漸看見國民黨的努力。

何元楷說，在過去，青年參政在國民黨好像遙不可及，有一道無形的牆阻礙，江啟臣上任後，這道牆彷彿被「打開了」，國民黨提出青年計畫，培育青年人才，並從青年關注的議題開始著手，包括動保、青年創業、居住正義等，並研擬相關具體政策，即使現在國民黨是在野黨，也將監督的角色做到最好。

國民黨革實院去年舉辦第171期講習班，停辦近20年的講習班，原訂招募40人，因報名人數最終達394名，創下國民黨史上報名人數最多的青年政治營隊，為擴大號召青年，國民黨決定名額從40人提高為100人，何元楷也是171講習班學員之一，他表示，當時很意外有這麼多青年報名，才發現很多青年對於國民黨都仍抱有期待，現在國民黨青年部也延續這些營隊，且不定期舉辦沙龍活動，讓黨內人物多與青年接觸、溝通，讓青年認識國民黨。

何元楷說，現在國民黨改革的方向是正確的，提高青年支持度，未來朝這個路線繼續努力，青年會慢慢看見國民黨作為。

(中時 )