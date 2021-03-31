110年個人申請正式申請入學第1階段篩選結果出爐囉！今上午9時開放網路查詢。（圖擷自大學甄選會）

110年個人申請正式申請入學第1階段篩選結果出爐囉！大學甄選會今（31日）公告表示，上午9時開放網路查詢，考生可憑個人設定資料，了解篩選名單，後續才可報名參加校系第2階段包括筆試、面試等甄試入學。

根據大學甄選會統計，今年共有69所大學、2181個系參與此次招生，將釋出5萬5541個名額。考生可於今上午9時透過官網（ https://www.cac.edu.tw/cacportal/index.php ）查詢個人第1階段篩選結果，同時也請留意大學甄選會所發送的訊息。

根據中時報導，招聯會統計，今年個人申請最多使用3科學測成績有900個校系，使用國英數自4科的組合有408個校系。對照於繁星推薦也是使用3科學測成績有786個校系，最多科目組合的也是國英數自。二階甄試的「黃金周六」落在4月17日，共有159個系組只在這一天辦理甄試。

大學個人申請入學二階甄試將在4月14日至5月2日間舉行，5月10日前公告錄取名單。今年除了讓離島考生視訊面試，也首度開放大陸三所台商子女學校應屆考生比照辦理。

(旺報 )