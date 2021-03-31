美國公債殖利率站上14個月新高，促使投資人出售科技類成長股，周二美股小跌。

周二收盤，道瓊指數跌104.41點或0.31%，為33,066.96點，失守前一日創下的歷史高點。蘋果與微軟均跌逾1%，領跌該藍籌股指數。

標普500指數收跌12.54點或0.32%，為3,958.55點。

以科技股為主的那斯達克指數跌14.25點或0.11%，收在13,045.39點，盤中一度跌逾1%。

標普500指數金融股、工業股和非必需消費品股走高，延續近來從成長股轉向價值股的輪動行情。

羅素2000價值股指數收漲0.1%，表現優於羅素2000成長股指數的跌約0.6%。

午後隨著美國公債殖利率從盤中高點回落，科技股跌幅收斂，但標普500科技股指數終場仍下跌1%，給大盤帶來最大的拖累。

受美國債息上揚影響，本月那斯達克指數料將收黑，為去年11月以來首見。但儘管震盪劇烈，道瓊指數與標普500指數本月以來仍分別上漲6.9%與3.9%。

周二稍早美國10年期指標公債殖利率上漲6個基點，突破1.77%大關，並創下14個月新高，但之後受季底行情影響，尾盤回落至平盤1.72%附近。

科技股高昂的估值很大程度上是受到低利率環境支持，因此在公債殖利率上揚之際，也成為最受打擊的族群。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示，某方面來說這是一個群龍無首的市場，投資人的喜好幾乎每天在變，主要徘徊在科技相關股與周期股之間。受惠於經濟重啟題材，周期型股票明顯佔上風已有一段時間，但科技相關股也撐住了，因為它們真的是未來的希望，應能提供投資人穩定的增長。

Dakota Wealth資深投資組合經理Robert Pavlik表示，未來一兩天，價值型股票可能成為領頭羊，因為到了季末，機構投資人都想確保其建立的部位已經納入了這些表現良好的股票。

銀行股反彈，因跡象顯示對沖基金Archegos Capital慘遭斷頭的影響並未波及整個市場。高盛收漲1.9%，摩根大通與美國銀行均漲逾1%。

富國銀行上漲2.5%，該銀行宣稱曾與Archegos Capital曾有過「主經紀商」（prime brokerage）關係，但目前已沒有任何曝險，也未承受任何損失。

投資人看好疫苖接種與規模空前的經濟措施將帶動經濟迅速反彈，標普500與道瓊指數近來頻創歷史收盤新高。

美國總統拜登周三將公布更多其第一階段基礎建設計畫的相關細節，將成為市場密切關注的焦點。據了解，這項計畫的總規模可能高達4兆美元。

(時報資訊)