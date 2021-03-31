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前刑警高仁和日前在節目《新聞挖挖哇》上分享，20年前在中山區擔任警察時，當時一位酒店小姐在行天宮外誤信算命仙的話，對方指稱她背後跟著3個嬰靈，最後女子前後花了近23萬祭改，還被騙色搞大肚子，才驚覺一切全是騙局。

高仁和在29日播出的《新聞挖挖哇》的憶及過去從事刑警的經歷，約莫在20年前，台北市中山區行天宮一帶，每到深夜與凌晨時分，宮廟就會開放地下室，只要擺張桌子，鋪上一條紅布，人人都可以擺攤算命。

高仁和分享，當時曾有一位酒店小姐走在路上突然被算命仙攔下，「妳背後跟著3個嬰靈！」算命仙衝著她這麼說，小姐則被唬得一愣愣，仔細聽算命仙解釋，有兩個是她的，第三個則是她母親流掉的小孩，更主動說願意替小姐處理嬰靈問題。

酒店小姐處理自己流掉的2個小孩一共花了3萬3千元，算命仙則說第三個小孩最難處理，因為跟著母體的關係，除了支付20萬元外，還需要他親自進到小姐的家中「請走小孩」，而算命仙則順利成章的和小姐同居，也成功騙炮。

高仁和指出，案情最後曝光全是因為，酒店小姐發現算命仙態度日漸冷淡，他指稱是來處理嬰靈，但她的肚子卻因他而一天一天變大，詢問了同事後，才驚覺自己遭算命仙騙財又騙色，趕赴高仁和所在的轄區警局報案。

高仁和透露，當時警方帶回算命仙後，男子抵死不認犯行，更佯稱兩人是妳情我願，無奈在當時的年代也沒有監視器以及相關設備能蒐證自保，女子最終無法獲得賠償，慘遭神棍祭改失身。

(中時新聞網)