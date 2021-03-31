藝人詹子晴（ㄚ頭）從《我愛黑澀會》出道後，除了衝刺演藝事業之外，更努力拓展副業，包括手搖飲店、餐廳、桌遊店等10個品項，總計擁有334家店，年收高達千萬元，堪稱「演藝圈最強老闆娘」，不過卻傳出ㄚ頭合夥人之一黃霈麒，常打著和ㄚ頭合作的名義招搖，但實際上債務高達2000萬元以上。

詹子晴日前和友人砸千萬在東區打造宮廷風的實鏡桌遊館，開業當天，ㄚ頭穿著旗袍為新店宣傳吸人氣，曾和她出席友人生日趴的合夥人黃霈麒，也穿旗袍現身其中，兩人頭靠頭貼在一起，看起來交情不錯，不過根據《鏡週刊》報導，有知情人士爆料，黃霈麒在外債務高達20筆以上，光民事判決書列出的欠款，就超過2千萬元，黃霈麒在外更是號稱ㄚ頭是小老闆娘，強調兩人合作許多事業，似乎打著ㄚ頭的名號在外宣傳，讓粉絲擔心ㄚ頭恐成吸金的利用對象。

對此，黃霈麒澄清欠債有陸續償還，不過談到ㄚ頭則表示去年底才在朋友生日聚會上認識，私底下並不熟，而之前推出美容品牌也轉手別人經營，所以不清楚ㄚ頭入股資訊，至於桌遊店只是受邀出席開幕活動，強調自己並非股東，對此，ㄚ頭經紀人表示不認識黃霈麒，也沒有聽說兩人有合作關係。

不過黃霈麒背景大有來頭，2018年成立巴清丹紅國際集團，有「玩美教主」美譽，因為美學事業有成，曾受邀登上《東西名人雜誌》封面人物，前年更推出SNOW CAPPED美容美體品牌，旗艦店開幕時，多位藝人好友也都出席站台，ㄚ頭去年更是砸千萬入主，成為品牌代言人。

(中時新聞網)