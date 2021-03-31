美股四大指數周二全數收黑，台北股市今(31日)開盤以16529.23點、下跌24點開出，台積電ADR雖上漲0.59%，但受台積電董事長劉德音示警半導體整體產能仍大於需求影響，開盤小跌1元，以596元開出，隨即持續下跌來到593元。

10年期美債殖利率盤中升至1.77%，創14個月以來新高，投資人又出脫科技股，美股拉回，道瓊工業指數終場下跌104.41點（或0.31%）至33066.96點，標普500指數收盤下挫12.54點（或0.32%）至3958.55，以科技股為主的那斯達克指數收盤下跌14.25點（或0.11%），收在13045.39點，費城半導體終場也下跌10.08（或0.33%），收在3044.55點。

台股30日收在16554點，上漲78點，創下收盤新高，但成交量略縮至3108億元，外資及陸資買超112.21億元，投信買超22.74億元，自營商買超43.79億元，三大法人合計買超178.74 億元。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，昨日台股收盤上漲78點，收盤指數也創新高，雖然成交量能沒有跟上來，但並不用擔心，主要是本周僅剩2個交易日，再來就是清明連假，買盤追價意願弱，台積電昨日雖然休息，但聯發科、聯電等立即補位，現階段資金輪動是健康的，散戶投資人剛好也可乘機檢視手中個股的基本面、成長性。

(中時新聞網)