【愛傳媒葉毓蘭專欄】3月29日我在交通委員會以兩位員警因為交通事故死亡的不幸案例，事故責任鑑定的疏失，質詢交通部政務次長陳彥伯，因為如果連員警的死亡車禍，在後續處理上都如此輕忽，更遑論一般民眾！

雲林北港分局女警黃敏綺在去年11月9日下班騎機車回位於嘉義六腳的家，沿台19線到離家才1公里的73.1K處，因有大貨車違規停在路上，車主許某站在車後操作農作機上大貨車，黃敏綺擦撞許某後摔倒於車道上，遭同向後方2部來車撞及不幸死亡。

案件發生後地檢署囑託公路總局嘉義區監理所鑑定結果，後方輾壓黃敏綺的自小客車「未注意車前狀況」為肇事主因，黃敏綺因「橫向倒臥於快車道上，阻礙交通」為肇事次因。

這樣的說法好像黃敏綺是故意倒臥在快車道上阻礙交通的。離譜吧？

這還不是最離譜的，嘉義地檢署又將本案囑託公路總局辦理覆議，責任認定的結果與鑑定結果翻轉，覆議會認為騎機車撞到行人摔倒被輾壓死亡的黃敏綺要負肇事主因，因為她「利用道路堆積、置放、設置足以妨礙交通之物品」，這樣的說法真是太匪夷所思，竟然把人當做「#物品障礙物！」

我在接獲陳情後，詢問公路總局為何會做如此研判，得到的回答竟然是「因為找不到適當法條，#才勉強引用這條」，簡直草菅人命，先定罪再找法條，先射箭再畫靶，想用哪一條就用哪一條！

黃敏綺騎機車與路邊行人碰撞後摔倒被後方來車輾壓致死，或許覆議會委員同情後方來車閃避不及，才把黃敏綺列為肇事主因，但是，在黃倒臥車道後，有四部來車，第一部和第三部車都閃過，是被第二、第四部車輾壓致死，顯見，並不是不能閃避。

這是地檢署囑託案件，覆議對主要與次要肇事責任的認定攸關後續的審判賠償，雖然黃敏綺已經死了，沒有辦法為自己發聲，但是人命關天，覆議結果的肇事責任翻轉，彷彿翁茂鍾在高人指導下，巴黎銀行借款三億案的債權翻轉，造成諸慶恩冤死一樣，覆議會裡是不是也有「翁茂鍾」模式的關說？有沒有防弊措施？要不要請政風單位調查？我要求交通部立案徹查是否有人謀不臧？還給家屬一個公道。

另一件交通事故是去年12月9日南投縣警察局交通隊小隊長簡烱明在騎重機訓練時經過台16線水里路段不幸滑倒死亡。

當天下雨，事發路段在短短2小時內發生5起共7車連環車禍，都是發生在公路總局在路面噴了瀝青活化劑的360公尺路段內，外界懷疑這些車禍與路面的防滑係數不夠有關。

這項疑慮我在去年12月14日就提出質詢，陳彥伯政次應允會請公正單位檢測。

後來，公路總局委託「昶泰檢測科技公司」測得抗滑係數50BPN，但是，南投縣交通隊在3月19日另外委託「SGS材料暨工程實驗室」檢測結果，噴了活化劑已經歷時4個月的的路段抗滑係數只有30〜35 BPN，沒噴的路段才是50BPN，都比標線的60BPN還低。

據了解，SGS實驗室目前是國內技術最領先的檢測單位，更何況，活化劑噴了越久抗滑係數越高，SGS實驗室比「昶泰」公司採樣檢測晚做了三個月，都測出該路段不合格的抗滑係數，「昶泰」何以測出合格的數值，不免令人懷疑。

交通部陳政次曾經允諾要找公正的檢測單位，對事故頻發的水里路段採樣檢測，為何採測時遮遮掩掩不會同家屬、警方，到底要掩飾什麼？

本案不僅是要給簡小隊長一個公道，全台灣的公路還有沒有類似的風險存在，畢竟道路安全是關乎到全體同胞的性命安全，如工法錯誤是需要立即改善而不是推諉卸責！

我想到幾年前紐約市警察發起背對市長白思豪運動，抗議市長不夠尊重警察；簡炯銘小隊長為了交通安全奉獻一生，黃敏綺一家四姊弟都是軍、警、消，如果交通部可以用這樣態度處理簡炯銘、黃敏綺的車禍鑑定，怎不叫維持治安交通的警察同仁心寒？！

難道要全國警察也發起背向交通部的運動，一天、一周不開罰單，不取締違規，這個後果可以想像得到嗎？

是的主角又是陳彥伯次長！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)