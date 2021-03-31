許多人的夢想就是能找到自己理想中的另一半，一起步入禮堂，相互扶持度過下半輩子。星座塔羅命理專家艾菲爾老師昨（30）日就從農曆出生月份來分析每個人的個性和婚姻後的生活，快來看看自己和身邊的閨密有沒有上榜吧

▍農曆1月生

農曆1月生的人個性比較光明磊落，不喜歡在背後放冷箭、瞧不起別人的人。

婚後生活：自帶貴婦命，命中藏財，天生財運極旺，一輩子都不缺寵愛，在娘家雙親疼愛，生活不匱乏，婚後則會得到夫家的重視與疼惜，婚姻幸福美滿。

▍農曆2月生

農曆2月生的人性格溫和，不喜歡與人爭搶，也不喜歡愛拍馬屁、趨炎附勢、過河拆橋的人。

婚後生活：你是個善理財、持家的好老婆，自己有穩定的工作，生活踏實，平常不會亂花錢，每個月的收入都可以妥善分配，讓老公很信任你的操持。

▍農曆3月生

農曆3月生的人個性磊落，比較重視自己形象、修為。不喜歡事事計較、沒有禮貌的人。

婚後生活：你喜歡跟另一半溝通，無論是工作上、生活上總是有聊不完的話題，也會適時的在各方面給另一半良好的建議，是個善解人意的貼心太太。

▍農曆4月生

你的個性熱情，重情份，喜歡交朋友。不喜歡冷漠無情的人、自我膨脹的人。

婚後生活：你喜歡以實際行動去關愛、照顧家人，懂得顧全大局，包容另一半犯的錯，不離不棄的陪伴在老公身邊，讓婚姻生活越來越好。

▍農曆5月生

你是一個做事積極，有上進心的人。不喜歡愛出風頭的人、明爭暗鬥的人。

婚後生活：你事業心強，即使是婚後，事業家庭兩頭燒的狀況下，也能在職場稱頭，下班回家後還能把家裡打理的一塵不染，能和老公一起同甘共苦，齊力斷金。

▍農曆6月生

農曆6月生的人比較容易受人影響。不喜歡負面情緒重的人、背後會批評別人的人。

婚後生活：你做事穩重，有耐心責任感，帶著幫夫運，在婚後能夠給予先生無形的幫助，讓另一半能無後顧之憂在外發展事業，是成功男人身後的推手。

▍農曆7月生

你是一個率真的人，做事敢做敢當。你不喜歡爭功、好吃懶做的人。

婚後生活：你總是閒不下來，只要看到家裡有點髒亂就全身不對勁，做任何事都親力親為。最喜歡做一桌好菜等著老公下班回家，一邊聽著他分享瑣事，一邊用餐，是你覺得最幸福的事。

▍農曆8月生

農曆8月生的人喜歡實事求是，甚至有點完美主義。不喜歡凡是扯後腿的人、反應慢半拍的人。

婚後生活：你有著聰明伶俐的經商頭腦，婚後可以助旺老公的運勢，成為伴侶的心靈後盾。也能利用這個優勢成就自己的一番事業，跟另一半一起撐起家庭。

▍農曆9月生

你追求公平，講求責任、分野，不喜歡會佔便宜的人、說話不算話的人。

婚後生活：你做事周到，擅長打理家庭，伴侶能放心的外出打拚。長輩緣極佳，會得夫家長輩愛戴。但若是要你兼顧家庭跟事業，這樣蠟燭兩頭燒的情況，對你會比較吃力。

▍農曆10月生

有著實事求是、追根究底的精神。不喜歡沒責任感、情緒反覆的人。

婚後生活：無論你的情路是否特別順利，你都容易嫁給優秀的男人。遇事冷靜、不魯莽行事，凡事都能妥善處理，不讓老公操心，是標準的賢內助。讓老公覺得放心、踏實。

▍農曆11月生

你喜歡獨立思考、思想方面比較創新。不喜歡倚老賣老、製造緊張的人。

婚後生活：你命中帶財、擅理財，有積聚財富的能力，能夠帶旺夫家，對長輩尊敬相對的也得長輩喜愛，夫家會因為你的關照而讓家庭生活越來越好，福享不盡。

▍農曆12月生

你的個性比較吃苦耐勞、任勞任怨。你不喜歡愛競爭比較、凡事都不明講的人。

婚後生活：你對工作積極認真，家庭方面也很有責任感，對另一半更是全力支持、相濡以沫。在伴侶失意時鼓勵他不要放棄，成功時提醒他別驕傲。能夠有福同享、有難同當，攜手一輩子。

(中時新聞網)