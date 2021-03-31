前立委顏寬恒26日在臉書宣布，為了健康陪伴小孫女長大，三個月要減下10公斤，並曝光真實體重：89.5公斤。昨（30）日他PO出最新體重，4天來他少了0.8公斤，即使面對餐桌上的生猛海鮮，他也克制住了。

顏寬恒26日在臉書表示，看著孫女天真無邪的背影，意識到這些小小的幸福都是一分一秒累積下來的，小菲比有一天會長大；有一天會走上大學畢業典禮撥穗的步道；有一天小菲比會走上紅毯，身為外公的他，可能會跟她外婆一起在紅毯的一端哭得滿臉淚痕，因為希望能夠健康、能夠一直陪著小菲比，所以決定減肥，並預計在三個月內減下10公斤，希望大家一起監督他。

26日顏寬恒的體重是89.5公斤，30日他公布減肥最新進度，體重來到88.7公斤。

4天少了0.8公斤，顏寬恒在臉書分享，有些朋友問他前兩天怎麼沒有出席活動，他說，因為帶著協會辛苦的夥伴到澎湖忙裡偷閒一下，享受迎面而來的徐徐海風，「但，面對餐桌上的生猛海鮮，我克制住了」。顏寬恒展現想要減肥的毅力，也喊話「請勿拍打餵食」。

對此，網友大讚「有毅力，我會忍不住」，另有人表示，「吃海鮮不會胖喔」，建議顏寬恒可以用減醣的方式健康瘦下來，還有人說「跟大甲媽祖遶境祈福回來，保證瘦瘦瘦瘦」。

(中時新聞網)