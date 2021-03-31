在半導體與化學產品增量帶動下，韓國2月工業生產除了創八個月來最大漲幅之外，也超乎市場預期，相當於給正在復甦的景氣，注入一劑強心針。

根據韓國統計局31日最新數據，經季節調整後的2月工業生產月增4.3％，較元月負成長1.2％大幅反彈，並超過普遍預期值會衰退0.1％。

2月是自2020年6月以來，韓國工業生產月增率最大的一個月。一年前，當時為增加3.9％。另外像礦產，製造業，天然氣與電力產業等都出現成長現象。

但若與2020年同期相比，韓國2月工業生產則小增0.9％，比市場預估成長2.5％要少，更較元月的7.8％大幅減少。

同時，服務業也月增1.1％，為三個月來首次增加，可歸功於疫情抑制得宜。

另外，2月份個人支出與投資減少，主要是由於比較基期所致。由於食品與電信產品需求下降，零售業績較月減0.8％，而元月則是增加1.6％，這也是三個月來首次下降。

至於設備投資方面，2月減少2.5％，而元月則增6.5％。

(時報資訊)