美股消息面：

1.世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布，美國3月消費者信心指數為109.7，高於2月修正後的90.4與市場預估的96.9，並創下去年3月疫情爆發以來新高。

2.標普/Case-Shiller公布美國1月20大城市房價指數較前年同期上漲11.1%，高於去年12月修訂後的年漲10.17%，但略低於市場預期的年漲11.2%。經季節因素調整後，20大城市房價指數月漲1.2%，低於去年12月的月漲1.3%，但符合市場預期。

3.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，1月房價月漲1%、年漲12%，房價指數為316.7。

4.美國10年期指標公債殖利率創下14個月新高，以及全球股市欲振乏力帶動避險需求，周二美元創下4個月新高。尾盤美元指數漲0.38%，報93.28，盤中一度站上93.37，創下去年11月以來新高。

5.美元走強，以及多個國家的新冠肺炎疫情惡化，使原油需求前景的不確定性升高，加上石油輸出國組織與其盟友-即所謂的OPEC+，即將召開產能會議，使市場陷入觀望，周二國際油價結束連續兩日的升勢，紐約期油收跌1.01美元或1.6%，為每桶60.55美元，盤中一度跌2.58%。倫敦布蘭特期油收跌18美分或0.3%，為每桶64.17美元，盤中一度跌1.3%。

6.受美元與美國債息走高影響，周二國際金價連跌第2日，並跌破1700美元大關。紐約4月期金收跌28.3美元或1.7%，為盎司1683.9美元，創下2月26日來最大跌幅，盤中最低跌至每盎司1678.8美元，創下3月12日以來最低價。

(時報資訊)