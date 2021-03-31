隨著帛琉旅遊泡泡終於拍板定案，被疫情悶壞的你是否蠢蠢欲動、期待著要去帛琉玩？但帛琉究竟有哪些著名必去的觀光景點，不管玩水的跳島景點還是帛琉北島市區的陸上景點，通通整理好一次告訴你，除了帛琉景點之外，相關的出國旅遊資訊、注意事項也都可以在ReadyGo上找到哦！

帛琉大斷層

@justing_only_ocean（圖／ReadyGo提供）

初訪帛琉必備行程絕對少不了帛琉知名景點世界7大奇景大斷層，這裡有很多環礁，從環礁群向外延伸2至3公尺後，海底急劇下降300公尺，最深可達2000公尺，成為海中的大峭壁就像斷層一樣，許多人會在這邊潛水一賭海底奇觀，不過也因為水流較強需注意安全。

德國水道

德國水道位於長沙灘和大斷層之間，不是天然的水道，是當時德軍為了運送磷礦，用炸藥破壞環礁開通的，因為德國水道的海域清澈見底、魚群種類繁多，時常有魟魚出沒，如今也成為熱門的潛水地點。

帛琉牛奶湖 MILKY WAY

牛奶湖其實是帛琉海灣當中的潟湖，湖底有許多白色火山泥，在陽光照射下讓海面呈現顏色呈現讓人少女心大爆發的Tiffany藍，怎麼能不拍一張！來到這裡的觀光客一定會在身上塗滿天然保養品乳白色火山泥，再跳進牛奶湖，是很特別的體驗。

帛琉水母湖

最具特色獨一無二的無毒水母湖就在帛琉，長400公尺、深30公尺，之前復育了兩年才又重新開放，湖泊底部與外海相通，需行光合作用的水母每天清晨會由湖底漂浮上來，是能夠與粉橘色透明如果凍般的無毒水母一同游泳的大好機會，呼籲大家不要化妝、擦防曬油，以免破壞生態。

帛琉鯊魚城

石頭秘境後面的隱藏著鯊魚，鯊魚城是Ngermeaus無人島邊的一處海底沙丘，有別於一般人對鯊魚兇猛的印象，這裡的鯊魚性情溫和並不會主動攻擊人，因此是安全的，在這裡甚至有機會和數十隻鯊魚共游，興奮又刺激。

長沙島(無人島、長灘島)

說到長灘島就會想到菲律賓，但其實帛琉也有一個Kemurbeab無人島又被稱為長沙島、長沙灘、長灘島，一條綿延一公里的海上沙灘，只有在退潮時，潔白無瑕的沙灘才會浮現出來，海邊有許多漂流木格外有意境，每個角落拍起來都有意想不到的效果。

帛琉安德茂大瀑布(北島天使瀑布)

天使瀑布是帛琉除了水上活動外少數陸上景點，天使瀑布位於帛琉的第一高山上，是帛琉最大的瀑布，步行來回約需兩小時，途中會經過早期日軍所遺留下來的運輸鐵軌、河谷及吊橋等，在翁翁鬱鬱的森林中探險，是很特別的體驗。

帛琉總統府小白宮

由台灣幫忙貸款興建的帛琉總統府，白色巴洛克式建築因為外型神似美國白宮因此又被稱為小白宮，但帛琉的總統府不像多數國家戒備森嚴，是開放遊客參觀拍照的，意外成為了另類觀光景點。

帛琉男人會館

三角狀長形建築，頂部覆蓋椰子葉，男人會館是早期帛琉男人專屬聚集的地方，男人專屬的地方，裡面充滿著帛琉的傳統文化，因為是母系社會，只要遇到困難、想躲老婆或出征前的戰術討論，男人就會到男人會館裡談天、相互傾訴，女生是禁止進入的。

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(中時新聞網)