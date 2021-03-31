今年大學「個人申請」入學第一階段篩選結果今天公布，通過人數為6萬8682人，通過篩選比例80.40％，較去年略為減少1.32個百分點。校系通過篩選人數較預計甄試人數多50人以上的校系有36個，較過去兩年都少，超篩情形已大幅降低。

大學甄選入學委員會指出，今年個人申請報名人數共8萬5422人，較去年減少1764人。其中通過第一階段篩選人數為6萬8682人，通過篩選比例80.40％。而個人申請每位考生最多可以報名6個系組，今年每位考生平均申請5.59個校系，較去年平均5.55個略升，顯示考生較往年更勇於把握進入志願校系就讀的機會。今年大學個人申請共要招5萬5541人。

過去兩年個人申請一階篩選超篩狀況嚴重，引起考生抱怨。大學甄選委員會說，校系通過篩選人數較預計甄試人數多50人以上的校系，從108學年度的60個，到109學年度降為53個，至今年又再降至36個，超篩情形已大幅降低。

甄選委員會表示，各大學近日內將寄發（或公告）指定項目甄試通知及其他相關資料予通過第一階段篩選的考生，考生須於大學規定日期前繳交指定項目甄試費用，並依招生簡章規定方式上傳或送繳相關證明或資料。

甄選委員會提醒考生，第二階段校系要求之審查資料已全面推行「書面審查電子化作業」，通過第一階段篩選之考生，除大學校系另有規定外，須於校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳方式，上傳至甄選委員會。

此外，甄選委員會提醒，各大學第二階段指定項目甄試，原則上依招生簡章規定辦理。當個案考生受疫情影響無法參加甄試且符合適用應變機制的條件者，或因大學校系受疫情影響且無備援試場，而無法辦理甄試時，才啟動應變機制（醫學系、牙醫學系、中醫學系，不受疫情影響一律依簡章規定的指定項目如期辦理）。

各大學校系啟用應變機制之條件、應變機制所調整甄試項目及占分比例之應變方案，已於3月19日公告於甄選委員會個人申請網頁之「防疫應變專區」，請考生上網查看並隨時留意通過篩選校系所公告因應疫情之各項訊息，以維自身權益。

(中時 )