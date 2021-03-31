衛福部長陳時中今天表示，AZ疫苗下周起將開放所有醫療人員施打，國產疫苗也預計於近日內簽約，未來還會要求國內廠商須具備針對變異病毒的研發能力，以利國內第二代疫苗的採購。

陳時中今赴立法院社福及衛環委員會備詢，會前接受媒體聯訪時他說，由於新冠病毒的RNA屬性，相關的變異都在科學家料想中，未來一定會有很多變化，但我國必須平常心看待，一波一波去解決，不要亂了套，當然也會就科學角度採購二代疫苗，同時也希望國內廠商具相關技術。

陳時中指出，今天下午將宣布AZ疫苗第二波擴大施打範圍，預計下周開打，這次擴大的範圍包含所有醫療人員，盼疫苗能夠有效運用。國產疫苗方面，陳時中也透露，近期將啟動簽約，目前只剩最後的細節。

流感季已過但流感疫苗仍剩下24萬劑未打，陳時中表示這些疫苗不會報銷，雖然我國65歲以上族群已62.5％的覆蓋率，但仍呼籲慢性病、高齡的民眾能及早來接種。

(中時 )