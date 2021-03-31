資深演員張晨光出道39年，早期演出台劇打開知名度，曾拿下兩座金鐘獎，2004年他將事業版圖擴展大陸耕耘有成，拍了流行的抖音影片，廣告邀約不斷，光是今年第一季就入帳7千萬新台幣。

張晨光2003年拍完本土劇《日正當中》、《女人40一枝花》後，就到大陸拍戲，從台灣大少轉為大陸老爸專業戶，還受封「最帥氣的螢幕老爸」，近6年的電視劇作品清一色都是陸產，在當地的發展頗為順遂。

眼看抖音平台在大陸相當盛行，張晨光也跟風一波，開了抖音帳號及微博，想不到大受歡迎，曝光量大增吸引廣告、戲約上門，根據《鏡周刊》報導，張晨光只要價格滿意，幾乎任何廣告都來者不拒，去年光拍雙眼皮整形的醫美廣告，就賺進新台幣1千3百萬，加上抖音影片每支點閱都破百萬，廣告價碼一支上看新台幣315萬，林林總總算下來，今年第一季共入袋約新台幣6750萬元。

張晨光靠抖音增加曝光度，戲約、廣告代言接踵而來。（圖／微博@張晨光）

除了抖音平台的額外收入，張晨光的戲劇邀約也多到不行，2017年拍陸劇《那年花開月正圓》人氣再攀升，短短3年又有12部片子向他招手，其中一部張晨光還與劉詩詩、倪妮合作夯劇《流金歲月》，飾演蔣南孫（劉詩詩 飾）的爸爸，劇中因炒股失利慘賠千萬，想不開縱身一跳，居然跳進微博熱搜排行榜，又接到大量的戲約，光是未播出的作品就至少有11部，忙到幾乎沒時間休息；而張晨光對自己的外型精益求精，特地聘請健身教練指導，體脂肪掉到剩17%，穿起古裝更挺拔、帥氣，為未來的角色提前做準備。

張晨光對角色幾乎不挑，從古裝到現代劇都可接受挑戰。（圖／微博@張晨光）

(中時新聞網)