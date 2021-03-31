疫苗帶動經濟復甦寄望的驅動，歐股周二逼近歷史高點；另一方面投資人開始略去美國對沖基金Archegos違約，對於銀行股產生的影響。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲3.04點或+0.71%，為430.65點。指數距離疫情前的高峰僅差1個百分點。在周一下跌1%後，銀行股反彈上漲2.0%；在經濟成長和通膨的期望之下，美國和歐洲公債殖利率揚升。

瑞士信貸從前一交易日暴跌14%後彈升，周二收漲1.5%；瑞信在Archegos資本違約後被迫抽離頭寸，並警告第一季出現顯著虧損。

SpreadEx金融分析師Campbell表示，儘管Archegos的不確定性仍懸掛在市場上，但歐洲投資人已感到足夠的安定性，去推動指數上升。

德國DAX指數上漲1.29%，為15008.6點，來到歷史新高；汽車股和德意志銀行上漲2.0%，推升指數表現。

第一季即將結束，基準泛歐STOXX 600指數預計將實現8%上漲，亦為連續第四個季度實現上漲；全球經濟樂觀信心，掩蓋了歐元區疫苗接種緩慢和社交封鎖管制的影響。經濟敏感的周期性產業，例如汽車股、銀行股、旅遊休閒股為本季表現最好的類股；投資人對於經濟重啟的寄望，尋找廉價和低估的股票，推進這些類股上漲。

義大利奢侈夾克服飾商Moncler上揚2.3%；瑞士手錶集團Swatch上漲2.5%。德銀將該兩檔股票上調為「買進」。

西班牙行動電信商Cellnex下滑1.9%；該公司宣布啟動70億歐元融資計畫。

(時報資訊)