臻鼎-KY(4958)公布2020年合併營收為1,312.79億元，年增9.34％，稅後淨利115.08億元，年減7.21％，歸屬母公司淨利約為80.95億元，年減6.79％，每股盈餘8.9元。其中，第4季合併營收551.99億元，年增31.51％，稅後淨利60.55億元，年增16.58％，歸屬母公司淨利43.18億元，年增17.34％。

臻鼎-KY在董事長沈慶芳落實致力提供客戶一站式購足(One ZDT)的多元產品服務，為客戶創造全方位解決方案策略下，產品線由軟板逐步拓展至硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及COF等，目前SLP無論是良率或營收都是全球第一大，HDI在2019年已進步到第七名，高階軟板LCP持續擴量，IC載板因只有一個廠亦處於滿載，至於Mini LED產品已經就緒，可望對今年營收做出貢獻。

目前臻鼎-KY大陸淮安、深圳及秦皇島三大廠區已無建新廠房空間，臻鼎-KY於去年7月3日取得淮安第三園區21公頃土地，並於去年12月動工，未來第三園區將以生產高階HDI、M-SAP及Anylayer為主；由於秦皇島廠區IC載板廠產能已滿，臻鼎-KY計畫在深圳第二廠區附近再增建一座IC載板廠；至於印度廠目前是試產階段如期進行，目前已經小幅量產，將以軟板後段模組為主。

(時報資訊)