寶成(9904)緬甸廠暫停生產，因緬甸、柬埔寨及孟加拉等三個廠區的鞋類生產出貨量，僅占2020年度總生產出貨量僅約4％，對業務面影響不大，今日股價以平盤開出後，多空在平盤處進行攻防。

寶成強調，緬甸廠的訂單將視情況，由旗下的印尼及越南廠區支援，保持最大彈性調整因應，將持續關注當地情勢發展，適時採取必要的因應措施，將以同仁的安全保障為前提，並期望能盡速恢復生產。

寶成109年度歸屬業主稅後淨利為48.40億元，年減59.1%，每股盈餘為1.64元，較108年度減少2.37元。

展望今年度，寶成指出，鞋類製造業務方面，將以實現「價值經濟」增長為首要目標，聚焦於生產效率及獲利能力的持續改善，審慎地逐步提升東南亞廠區的製造產能。在運動用品零售及品牌代理業務方面，109年度推出首間結合運動服務元素的概念店「Next Store」，將持續採取全通路布局策略，強化實體門店的互動式體驗，提升數位渠道的執行能力，整合運動服務內容。

全球經濟可望於110年度恢復成長，後疫情時代，對於健康意識與運動生活的關注和重視程度都將持續提高。寶成指出，對於所處運動產業的發展前景依然充滿信心。

(時報資訊)