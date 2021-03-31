33歲女星張愛雅（原藝名：張艾亞）過去參加節目《大學生了沒》，以藝名「小白」出道，過去她和5566成員許孟哲交往3、4年，2017年閃電分手，當時張愛雅談舊情數度哽咽，沒想到男方2019年閃婚名模趙孟姿，並生下一女。最近張愛雅被週刊拍到深夜喝了爛醉，還癱軟在男性朋友身上，酒後失態頗尷尬。

張愛雅過去和許孟哲交往期間常大方放閃，兩人一度傳出好事近，但最終走上分手一途，張愛雅當時表示分手是她提的，自認已經在這段感情用盡全力，兩人曾經很相愛，因為緣分盡了才選擇各走各的路，她之後談戀愛不打算再公開，可能也不敢跟圈內人交往，免得被外界放大檢視關注。

張愛雅過去和許孟哲交往多年無疾而終。（圖／翻攝自臉書）

許孟哲傳出婚訊後，張愛雅被問此事一度淚崩，直說：「雖然那個人不是我，但還是很祝福他未來會越來越幸福。」並發文暗示：「謝謝我過去的一切，好與不好，能說但選擇不說的，我的善良是為了我自己，不為別人。都讓我變得好好。」後來她上《命運好好玩》，坦言心中沒感覺是騙人的，「有些話不好說」。

張愛雅當時形容許孟哲是善良的人，強調：「不是因為我不好，所以我嫁不出去，我期待下一份戀情到來。」據《鏡週刊》報導，人美身材好的張愛雅，目前身邊果然有許多仰慕者，本月24日她和朋友聚餐，結束後張愛雅明顯喝醉，走路東倒西歪需要人攙扶，還突然腳軟，一名男子出現本來要扶她，張愛雅本來不肯，最後癱軟在對方身上，在對方陪伴下走回家，結束酒酣耳熱的一夜。

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(中時新聞網)