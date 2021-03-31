不少民眾有外帶麥當勞薯條，回家打開後變軟爛不好吃的經驗。澳洲一名曾在麥當勞打工的布魯諾·布歇（Bruno Bouchet）分享１招，只要將薯條平放於紙袋內，並將袋子打開保持通風，就能吃到香脆的薯條，如果紙袋內還有漢堡，建議將漢堡放在薯條上方，減緩散熱速度，如此一來回家依然可以吃到香脆的薯條。

據澳洲《每日郵報》報導，現年35歲的布魯諾（Bruno Bouchet）透露，14歲至17歲時，他就已在麥當勞擔任訓練員，他知道不少人都有薯條變軟爛不好吃的煩惱，因此分享過去的工作經驗，希望解決大家的問題。

布魯諾表示，一般民眾外帶回家時，犯的第1個錯就是將紙袋的袋口折起來，不少人認為這樣可以維持袋子內的溫度，才不會讓薯條軟掉、冷掉，布魯諾說，正確做法應該將袋子打開，當你將袋子封口時，其實是變相的在「蒸」薯條，裡頭的熱氣會變成水氣，就會加快使薯條軟掉。

布魯諾進一步表示，只要將紙袋打開散熱，接著將直放的薯條平放，就可以減緩薯條散熱的速度；若紙袋內還有漢堡，就必須將漢堡放在薯條的上方，把薯條放在袋子的底部，此時紙袋仍要打開，這麼做不僅能減緩散熱速度，也能讓紙袋透氣，布魯諾掛保證說，如此一來永遠都不會再吃到軟爛、變濕的薯條了。

(中時新聞網)